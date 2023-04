Gims soutenu par Maes sur sa théorie des Pyramides avec Hernan Cortes

Maes réagit à la sortie du nouveau single de Gims en réponse à la polémique sur sa théorie des Pyramides électriques à l’antiquité pour lui apporter sa force après leur récente collaboration qui a marqué leur réconciliation suite à leur clash.

La réaction de Maes au coup de génie de Gims !

Impossible d’être passé à côté du scandale autour de Gims qui a agité les médias et Internet la semaine passée. L’ancien leader de la Sexion D’Assaut a réécrit l’histoire à sa façon en assurant notamment que l’Egypte antique avait de l’électricité grâce aux pyramides mais que les historiens nous cachent la vérité. Ciblé de partout par les critiques dans les presse comme Le Parisien, TF1, BFMTV ou bien encore Le Figaro et les moqueries sur les réseaux, Meugui a saisi l’occasion de cette emballement médiatique pour sortir un nouveau morceau, une idée astucieuse pour utiliser toute cette affaire à son profit, une stratégie saluée par Maes.

Gims n’a pas précisé s’il avait prémédité et monté de toutes pièces ou non cette opération mais il s’est offert une promotion vraiment spéciale pour la sortie du titre “Hernan Cortes” produit par Young Bouba & Tendry disponible uniquement sur Youtube pour le moment avec près de 500 000 écoutes en 5 jours d’exploitation. Pour le soutenir, dans sa démarche, Maes a relayé dans une story le visuel du single avec des pyramides égyptiennes sous la forme en pylônes électriques même si ce titre parle d’une autre civilisation antique et du conquistador espagnol qui s’est emparé de l’empire des Aztèques au XVIe siècle. « Si j’ai un doute, tu te-sau » a ajouté l’artiste Sevranais en légende pour faire référence aux paroles de Meugui au début de son couplet.

