NBA YoungBoy père de 11 enfants à 23 ans avec 9 femmes différentes

À seulement 23 ans, le rappeur américain NBA Youngboy vient encore de devenir papa pour la onzième fois. Il accueille son deuxième enfant avec sa fiancée Jazlyn Mychelle, faisant de l’artiste le père de 11 enfants au total avec 9 femmes différentes.

NBA YoungBoy père pour la 11ème fois !

Ca y est, NBA YoungBoy peut former sa propre équipe de football ! Le jeune rappeur à une sacrée descendance et sa joyeuse fratrie s’est encore agrandie avec un nouveau membre. Dans une récente interview pour Billboard, l’artiste s’est confié sur sa santé mentale en faisant quelques révélations. “J’ai très peu de gens qui me connaissent vraiment. J’ai très peur des gens. Je le jure sur la vie de mes enfants, j’ai peur des gens et je suis très timide. Et je n’ai jamais su pourquoi mais dès que je suis sur scène, je gère et je pars. Mais je suis terrifié des gens, ils sont cruels. On ne sait pas se contrôler, donc on ne sait pas ce qu’une personne peut nous faire.” avait-il déclaré. Malgré cette anxiété cela ne l’empêche pas d’assumer son rôle de père.

En plus de son ascension fulgurante dans le rap avec désormais plus de 18 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, YoungBoy Never Broke Again continue de bâtir une grande famille. Avec sa compagne actuelle, Drew Valentin, le couple vient d’annoncer la naissance de leur second enfant ce qui porte le total d’enfants du rappeur à 11. La rumeur de la grossesse de la jeune femme a circulé sur les réseaux ces dernières semaines et les médias aux Etats Unis viennent d’annoncer qu’elle a récemment accouché. Sur son compte Instagram, après avoir posté des photos de son ventre arrondi avec son “Baby bump” au mois de février et mars, elle a retrouvé sa silhouette d’avant après avoir naissance à son deuxième enfant comme le démontre ses récents clichés publiés sur le réseau social pour confirmer l’information même si le rappeur n’a partagé aucune photo du bébé préférant rester discret sur sa vie privée.

