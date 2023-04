Le jour où Bigflo a essayé de séduire Kelly Vedovelli et se fait recaler

Bigflo drague Kelly Vedovelli et se prend un gros vent ! Actuellement en pleine tournée avec Oli et à l’affiche de la nouvelle saison de The Voice en tant que coach en duo avec son frère, le rappeur Toulousains fait l’actualité en ce moment, dernièrement une ancienne anecdote insolite à son sujet a refait surface sur sa tentative de séduire la chroniqueuse de TPMP.

En attendant de se lancer dans une carrière en solo, Bigflo reste proche de son frère Oli, le duo poursuit avec succès leur tournée en remplissant les salles à chaque concert avec des nombreux dates dans toute la France pour finir le 8 décembre prochain à Paris, La Défense Arena. « Venez nous voir on a bossé un très gros show » a confié à ce sujet l’artiste Toulousain il y a quelques semaines qui sera aussi de passage au Canada en fin d’année avec deux dates à Montréal le 24 novembre et le 25 au Québec et après avoir rempli trois Zéniths d’affilés à Toulouse avec 30 000 personnes avec peut être un événement à venir au stadium de la ville rose, « Et peut-être… le stadium? Merci a tous pour le soutien chez nous c’est trop important, on représente et on défend notre ville autant qu’on peut partout où on va! Toulouse, toujours », a annoncé celui qui avait tenté de contacter Kelly Vedovelli mais sans retour de cette dernière.

Bigflo est passé pour un dingue auprès de Kelly Vedovelli !

En effet au mois d’avril 2020, Bigflo avait fait une étonnante révélation à Cyrl Hanouna sur cette drôle histoire. « J’ai sincèrement, et au premier degré, tenté de draguer Kelly sur Insta à un moment donné. Je lui ai envoyé des petits DM, ça n’a pas marché. Ça n’a pas marché et je sais pas pourquoi ça a pas marché » avait-il confié lors d’un échange avec l’animateur mort de rire qui précise avoir tenté de conquérir la jeune femme au téléphone en se faisant passer pour lui au point de l’harceler et de dire « Je lui ai dit ‘Pour qui tu te prends ? Djette de merde, tu sais qui je suis ? Je suis Bigflo ».

« Et je me suis dit : ‘Mais il n’arrête pas en fait !’. Et moi j’ai appelé mes copines et je leur ai dit : ‘Mais c’est qui ce taré, mais c’est un malade !' » avait précisé Kelly Vedovelli sur Hanouna en train de se faire passer pour Bigflo qui avait déploré, « C’est pas drôle du tout de faire ça. C’est pas du tout drôle ! Je suis aussi passé pour un fou ». Une amusante anecdote qui a finalement bien fait rire les différents protagonistes.

