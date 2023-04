Sadek choque les fans avec son incroyable perte de poids

Le changement est vraiment impressionnant ! L’incroyable métamorphose physique de Sadek se poursuit et le rappeur du 93 en a profité d’afficher sa nouvelle apparence pour faire une grosse annonce à ses fans qui vont être ravis de son actualité musicale à venir dans les prochains mois.

Au début du mois février dernier, Sadek avait déjà fait sensation avec des photos de son nouveau physique loin de celui de ses débuts dans la musique plus jeune. Le rappeur originaire de Neuilly-Plaisance s’était même exprimé sur le sujet face aux commentaires du public il y a quelques semaines sur son choix de maigrir. « Je n’ai pas maigri pour l’esthétique, j’ai maigri parce que je veux devenir le meilleur artiste sur scène de France. Vous le verrez sur notre petite tournée… PS : ça ne sera pas un concert mais un spectacle » avait-il expliqué et il a tenu parole car sa perte de poids s’est effectivement poursuivie.

Sadek méconnaissable, les fans réagissent en masse !

En préparation d’un gros show pour sa tournée comme il l’a promis précédemment, Sadek vient d’annoncer sur Twitter la sortie à venir d’un nouvel album solo en juin. « Salut les djeuns je sort un album en Juin vous êtes prêts pour la fiesta à gogo ? » annonce l’artiste du 93 sur Twitter tout en postant une photo de lui qui a fait plus parler sur le réseau social à l’oiseau bleu que ce prochain opus à venir. En effet le cliché est rapidement devenu viral avec près de 2 millions de vues en quelques heures, Johnny Niuuum y apparait plus mince que jamais et les réactions des internautes ont fusé.

« C’est pas Sadek ça, je suis désolée. », « Ah ouais sadek t’as maigri je suis chauve , mais mnt que tu peux mettre des vêtements normaux fais un effort sur le style stp pcq là ça va pas », « Incroyable, j’aurais jamais pensé être un jour plus gros que Sadek. Respect », « Sadek maigre = album de folie », « Wesh c’est plus Sadek c’est sdk » ou encore « Sadek j’ai une question c’est quoi ton regime Psq je suis en surpoids et je veux perdre du poids . », peut-on lire dans les centaines de commentaires élogieux envers Sadek pour son impressionnante perte de poids en attendant de découvrir le premier extrait de son nouvel opus.