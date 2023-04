Comment Rohff s’est retrouvé dans un barbecue avec Shakira et Dj Khaled

L’anecdote totalement insolite parait à peine croyable mais Rohff s’est retrouvé en très bonne compagnie au début de sa carrière à l’occasion d’un séjour aux Etats-Unis.

Le saviez vous ? Flo Rida voulait faire un remix d’un classique de Rohff mais finalement cela ne s’est pas concrétisé au regret du rappeur français. C’est à l’occasion de la promotion de son dernier album en date baptisé Grand Monsieur que Housni avait confié au micro de la radio Swigg cette surprenante histoire lors de laquelle il a rencontré des nombreuses célébrités tel que Shakira, DJ Khaled ou encore Rick Ross.

« J’étais en train d’enregistrer, en plein mix avec l’ingénieur de DJ Khaled. Et d’ailleurs, c’est lui même qui me l’a présenté et qui m’a ramené à We The Best studio. Et en faite, je voulais que l’album La Cuenta sonne un peu comme tout ce qui se faisait à cette époque là. » décrit Rohff sur le contexte de cette drôle d’anecdote survenue aux Etats-Unis pendant l’enregistrement de son projet La Cuenta paru en 2010 certifié disque de platine avec notamment les singles « Thug mariage », « Dans ma werss » ou encore « Fais-moi la passe » en compagnie Karim Benzema. Housni a d’ailleurs tourné les clips « Dans tes yeux » et « Fais doucement » présents sur cet opus à Miami.

« T’as Flo-Rida qui est passé par là. Dans le même studio, le même jour il y avait Shakira, Flo-Rida, il y avait Benzino l’autre côté, Rick Ross est venu le soir. » raconte ensuite Rohff avant de révéler avoir fait un barbecue en compagnie de Shakira, « Avec l’ingénieur de DJ Khaled on faisait des barbecues et Shakira qui venait tout ça, on se croisait. ». Le rappeur du 94 explique également que Flo Rida a souhaité réaliser un remix d’un de ses titres après l’avoir entendu, « Flo-Rida écoutait un mix de « La Grande Classe ». Il entendait l’instru, le mix, les voix. « What the fuck » qu’est-ce que c’est que ça. Je luis disais « viens viens viens », il écoutait et il voulait faire un remix. Je vous jure, il voulait faire un remix direct. ».

« Et finalement ça ne s’est pas fait, les cainris ils disent un truc mais après il ne faut pas le prendre à coeur » a conclu Rohff sur cette drôle d’histoire survenue il y a plus de 12 ans.