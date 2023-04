Cristiano Ronaldo fait du MMA en plein match, Booba lui adresse un message

Frustré de ne pas avoir marqué, Cristiano Ronaldo a craqué pendant un match avec Al-Nassr et s’en est pris physiquement à un adversaire, ce geste a fait réagir Booba qui a apprécié le coup sang de l’attaquant Portugais.

Cristiano Ronaldo se met au MMA, Booba valide fort !

Cristiano Ronaldo risque gros pour son pétage de plombs, la scène a eu lieu lors de la défaite des siens contre Al-Hilal sur le score de 2 buts à 0. Alors qu’il empile les buts depuis son arrivée en Arabie Saoudite, CR7 n’a pas réussi à trouver le chemin des filets pendant ce match et a eu un mauvais geste face au club rival à la 57ème minute de jeu après avoir perdu un duel, l’ancien Madrilène a agrippé un joueur adverse en le prenant par le cou pour le mettre à terre à la façon d’une guillotine en MMA. L’international Portugais s’en est bien sorti car l’arbitre ne l’a sanctionné que d’un carton jaune malgré les protestations des joueurs de Al-Hilal mais il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Face au scandale de l’attitude du quintuple Ballon D’Or, Booba a décidé de le soutenir.

Booba a relayé la séquence dans une story avec le tag « O.G », l’acronyme américain pour « Original Gangster » et a mentionné le profil de Cristiano Ronaldo sur le réseau social afin de lui adresser le message, « Cristiano, on est fiers de toi, sache-le« . Le Portugais n’a pas répondu au DUC mais fait face à des lourdes sanctions à venir car un avocat saoudien à l’intention de saisir la justice dans le but de lancer une procédure de demande d’expulsion d’Arabie Saoudite à l’encontre du joueur pour un autre geste d’humeur pendant ce même match considéré comme « un crime requis pour l’arrestation et l’expulsion immédiate du pays si elle est commise par un étranger ».

En effet, en plus de cette « agression » contre un autre joueur, CR7 a secoué son « pén*s » devant des supporters adverses au moment d’entrer dans les vestiaires en réaction aux spectateurs qui ont scandé le nom de Messi pour le chambrer.

💥 Quand Cristiano Ronaldo, frustré, se met au MMA en plein match. Il s’en est tiré avec un carton jaune. pic.twitter.com/aLxcV2yMaV — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2023

Un avocat saoudien va saisir la justice et entamer une procédure de demande d’expulsion d’Arabie saoudite pour Cristiano Ronaldo ! ❌🇸🇦 Son geste d’humeur en plein match est considéré comme « un crime requis pour l’arrestation et l’expulsion immédiate du pays si elle est commise… pic.twitter.com/dSbHgtXMrw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 20, 2023