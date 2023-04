Gims détruit EDF avec une punchline monumentale en réponse à leur pub

La blague de EDF n’a pas vraiment plu à Gims qui a décidé réplique de la meilleure des manières avec une énorme punchline pour remettre en place l’entreprise de production et de fourniture d’électricité pour s’être moquée de lui dans sa dernière campagne publicitaire.

Ca part en clash en EDF et Gims qui réplique avec une grosse punchline !

Décidément la sortie médiatique de Gims au sujet des pyramides permettant de produire de l’électricité dès l’Antiquité continue de faire parler et c’est au tour de EDF de s’en prendre au rappeur français. Le société a tenté de faire le buzz avec sa nouvelle publicité, elle se déclare comme étant le « fournisseur officiel des pharaons depuis 2000 avant J.-C. » pour ridiculiser ouvertement les propos de Meugui. EDF affiche cette campagne en pleine page de l’édition de journal le Parisien de ce jeudi.

« Non monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l’électricité avait existé au temps des pharaons, ils nous auraient sans doute choisis » s’amuse à se vanter EDF dans sur cette affiche promotionnelle et nomme explicitement l’artiste pour le tacler sur ses déclarations avec comme photo sur cette publicité deux grandes pyramides afin d’illustrer cette campagne. La compagnie s’est justifiée de vouloir faire dans l’humour afin de débâtir des fausses idées tout en ciblant les plus jeunes avec cette promotion et le coup de buzz a rapidement pris. L’affiche est devenue virale sur les réseaux relayée en masse par les internautes et Gims n’a pas tardé à réagir pour recarder EDF avec la manière.

Gims a publié cette fameuse affiche sur Twitter et a écrit, « Ah! D’où vos factures pharaoniques« en description pour répliquer à la provocation de EDF en faisant référence au prix de l’électricité qui fortement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine suite à l’invasion de la Russie, le gouvernement a d’ailleurs dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter les hausses des factures des ménages en France en raison des tarifs très élevés.