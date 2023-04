L’ex d’Achraf Hakimi sort du silence, « émotionnellement compliqué »

Victime du fake news ces derniers jours qui a fait un énorme sur les réseaux sociaux selon laquelle Achraf Hakimi aurait mis sa fortune au nom de sa mère pour éviter de léguer la moitié de ses biens à Hiba Abouk dans leur procédure de divorce, la jeune femme est sortie du silence dans une interview au magazine Elle en se confiant sur sa vie privée et leur rupture.

Les principaux protagonistes de la fausse rumeur que Achraf Hakimi a « mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps » pour mettre en sécurité ses biens ne sont pas exprimés sur cette histoire mais l’information s’est rapidement révélée être une fake news montée de toute pièce mais cela ne l’a pas empêché d’être relayée par des nombreuses personnalités comme les rappeurs Maes et Mister You ou encore Francis Ngannou qui ont tous salué cette rumeur comme un « coup de génie » du défenseur Parisien.

« C’est un média qui a l’habitude de propager des nouvelles autour de faits d’actualité (…) Ils extrapolent, après ils rendent ça crédible, donc tout le monde reprend et ça devient un buzz mondial. Mais ce n’est pas vrai. » a d’ailleurs confirmé Gilles Verdez dans TPMP cette semaine sur cette affaire alors que d’autres voix se sont aussi levées pour expliquer que l’international Marocain n’a pas pu mettre sa fortune au nom de sa maman.

Les vérités de l’ex-femme d’Achraf Hakimi

Silencieuse sur cette affaire, Hiba Abouk s’est confié pour le média Elle sur sa séparation avec Achraf Hakimi, « Lorsque tu te sépares, tu restructures ta vie, mais en même temps ce n’est pas quelque chose d’incroyable. Après, c’est vrai qu’avec 2 enfants c’est émotionnellement compliqué. Mais je ne suis pas la première ni la dernière à qui cela arrive. » explique-t-elle dans cet entretien.

« Je suis aidée depuis de nombreuses années. Tout comme je vais à la gym, je me rends également chez le psychologue une fois par semaine. La santé mentale est très importante, pas seulement le physique. » poursuit ensuite l’ancienne compagne de Achraf Hakimi, « L’important, c’est que j’ai la tranquillité d’avoir essayé et d’avoir fait ce que je devais faire. ».

« Dans la vie, il y a beaucoup de bons moments, mais également de mauvais. Vous vous mariez par amour et vous divorcez par manque d’amour. Les gens évoluent, changent, grandissent et empruntent un chemin, et parfois il y a un moment où l’on cesse de se rencontrer. Quand cela arrive, il ne sert à rien de forcer. » a conclu l’article Espagnol sur sa relation passée avec Achraf Hakimi.