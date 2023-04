Maes choque en faisant manger du caviar à son frère de 5 ans

Après son retour retentissant avec l’album Omerta proche de la certification de Disque D’Or, Maes a quelque peu « choqué » certains internautes et crée le buzz avec une séquence diffusée via une story sur les réseaux dans laquelle il se filme en compagnie de son frère en train de manger du caviar.

Le petit frère de Maes n’est pas prêt pour la vie de luxe !

Depuis la sortie de son dernier opus, Maes reste proche de sa communauté sur ses réseaux pour faire la promotion du projet Omerta ou encore affiché ses statistiques comme dernièrement avec le classement de ses 10 titres les plus streamés sur Spotify avec en première place le single « Distant » avec Ninho suivi de « Blanche » en compagnie de Booba qui ont tous les deux plus de 100 millions d’écoutes. Sur la dernière marche du podium figure une autre collaboration avec B2O, « Madrina« , « Dybala » avec Jul arrive à la 4ème place pour plus de 90 millions de streams devant « Billets verts » avec 83 millions d’écoutes. Dans la suite du classement figure « Coffre Plein » en collaboration avec Koba LaD et Zed, « Street », « 10K », « L’odeur du charbon » et enfin « Passat » vec SDM. C’est toutefois pour une tout autre story que le rappeur Sevranais a fait parler de lui cette semaine.

Dans une récente vidéo, Maes s’affiche en compagnie de son petit frère âgée de 5 ans et de lui donner à manger du caviar, « Y’a 80 euros là » précise le rappeur au sujet du contenu de la cuillère remplie de l’aliment élaboré à partir d’œufs d’esturgeon principalement utilisé dans la gastronomique de luxe. Sur les images le petit garçon semble plutôt dégouté de goûter du caviar et l’auteur de Madrina s’est attiré les foudres d’une partie des internautes indignés qui l’ont fait savoir dans les commentaires de la séquence.