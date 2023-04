Nate Diaz craque et étrangle un inconnu dans une bagarre de rue qui finit KO

Cet homme a cherché la mauvaise personne et Nate Diaz a complètement vrillé ! La nuit dernière l’ancien combattant de l’UFC connu pour ses frasques s’est retrouvée dans une bagarre de rue et il a mis KO un individu après l’avoir étranglé.

Cet été Nate Diaz devrait faire son retour sur le ring contre Jake Paul mais ce ne sera pas un combat de MMA mais de boxe anglaise mais c’est pour une autre raison que cet événement à venir que le pratiquant américain d’arts martiaux mixtes vient de faire parler dans une vidéo devenue virale sur la toile. Le combattant originaire de Stockton en Californie a déclenché ce vendredi une altercation avec plusieurs individus en pleine rue et il n’a pas retenu ses coups.

C’est à l’occasion d’un gala de boxe pour assister au face à face entre Chris Avila et Paul Bamba que Nate Diaz a été filmé par des témoins de l’altercation dans la rue en train de soumettre une personne. « Nate Diaz a étranglé un homme dans une bagarre de rue après le combat de son coéquipier Chris Avila au Boxing Show en Nouvelle-Orléans » précise le journaliste Michael Benson sur les images de cette rixe qui font le tour des réseaux sociaux ce samedi.

Pour le moment les faits exactes et la cause de la bagarre ne sont pas connus, Nate Diaz semble avoir été interpellé par un inconnu dans la rue avant de s’en prendre à ce dernier et de le soumettre avec une prise d’étranglement face à des témoins choqués par la scène. La victime du combattant américain tombe finalement à terre complètement sonnée et inconscient.

‼️ Nate Diaz choking a man out in a street fight after attending his teammate Chris Avila’s fight on the Misfits Boxing show in New Oreleans last night…

[🎥 @PaulLABamba] pic.twitter.com/3sgu3Fac6F

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 22, 2023