Eminem à Skyrock c’était fou !

Quand Fred Musa revient sur le passage d’Eminem chez Skyrock, un événement qui a marqué l’animateur radio de l’émission Planète Rap notamment avec une session freestyle de dingue en confiant également que cet exercice en France se sont Jul et Rohff sont les plus chauds.

De ses débuts à Skyrock, ses souvenirs, les invités internationaux, l’évolution des freestyles dans son émission Planète Rap ou encore l’épisode du singe de PNL pour leur Planète Rap qui a marqué l’histoire de l’émission, Fred Musa en parle dans son livre « Ma planète rap » et à l’occasion d’un interview pour le média Tarmac, l’animateur est revenu sur sa rencontre avec Eminem dans les locaux de la radio, cette anecdote parait aujourd’hui assez improbable.

Fred Musa révèle les coulisses du premier passage culte d’Eminem chez Skyrock

Avec plus de trente années de carrière à son actif en tant qu’animateur de Skyrock, Fred Musa a eu l’honneur de connaitre les débuts d’Eminem et d’avoir pu l’inviter dans une émission. « Eminem la première fois qu’il vient c’est un été. Il vient avec ses potes de l’époque, D12… Il y avait Proof qui était son meilleur pote. Et je sais même pas si il y avait un mec de sécu avec eux. Il devait y avoir un seul garde du corps », décrit-il pour se mettre dans le contexte de cette rencontre avec le célèbre rappeur américain.

Loin de d’être aussi populaire qu’aujourd’hui, à cette époque Eminem n’était en effet entouré que d’un garde du corps et de membres de son entourage, il est de passage en Europe pour faire sa promo et accepte l’invitation de Skyrock, « C’est le tout début. Il commence à exploser un peu aux États-Unis mais nous on est toujours un peu en retard à cette époque. Et il arrive pour de la promo en Europe donc il fait quelques trucs. Il doit faire Londres, quelques trucs en Allemagne et puis en France, il vient à Skyrock ».

Slim Shady a ensuite assuré une grosse performance en direct avec une grosse session freestyle de légende improvisée, « La maison de disques nous avait dit : “Il n’y aura pas longtemps de freestyles”. Parce que tout était quand même assez calibré. Et dès qu’ils ont pris le micro, ils m’ont fait 30 ou 40 minutes de freestyle. C’était fou ».