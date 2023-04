Booba se moque de Gazo et Zola avec un tacle sur leur vie de luxe

Dans une séquence publiée sur ses réseaux, Booba s’est amusé à se moquer gentiment de Gazo et Zola sur le fait d’afficher leur vie de luxe sur Internet comme en portant des montres hors de prix ou encore des vêtements de grandes marques de couture.

Booba à la fâcheuse habitude de lancer des piques contre les autres rappeurs, cette fois-ci c’est au tour de Zola et Gazo mais sur le ton de l’humour. Le premier cité s’était déjà fait attaquer par le DUC à plusieurs reprises car il avait filmé dans un immeuble une dame qui passe derrière lui avant de réagir « Ça monte 3 étages ça fait des crises d’asthme à la Booba« . La séquence n’avait pas plu à B2O qui s’en était ensuite pris au jeune rappeur signé sur le label AWA Gang en l’accusant notamment de rouler en moto à Paris alors qu’il s’affiche avec des voitures de luxe louées à Dubai dans ses clips. Sur le ton de la plaisanterie, Kopp a noté le fait que l’interprète d’Amber se met en scène dans un train de vie qu’il n’a pas selon lui et vient encore de récidiver.

Booba s’amuse de Gazo et Zola !

« Ça c’est les Cartier des Gazo. Les Zola là. C’est la montre de leur Best Life. Moi j’la met pour changer. Le num’ du raptor, t’as capté ou pas ? En journée, à l’aise. Swagito », commente Booba dans une récente vidéo pour narguer Zola et Gazo afin de plaisanter sur leur vie de luxe affichée sur Instagram pour tenter de les interpeler à ce sujet. Aucun des deux rappeurs n’a répondu aux propos de B2O, alors que l’auteur de Diamant du Bled vient d’obtenir la certification de disque d’or avec son dernier album porté par le succès du tube Amber et que l’artiste anciennement nommé Bramsou de son côté cartonne avec le single « No lèche » en compagnie de Favé, Leto, Kerchak, son prochain featuring avec Damso devrait également être disponible très prochainement.

Très actif sur ses réseaux malgré la suppression dernièrement de ses comptes Instagram et Facebook, Booba continue de rester proche de sa communauté grâce à son profil Twitter avec plus de 5 millions d’abonnés ainsi que sur Insta grâce au profil privé PRT Club et vient notamment de démentir avoir fait fuiter la se*tape de Magali Berdah mais en dévoilant une image compromettante de la vidéo en question ou encore de saluer la « prise de MMA » de Cristiano Ronaldo en plein match de football.