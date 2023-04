Aya Nakamura se remet avec Vladimir Boudnikoff pour le meilleur et le pire ?

Séparé après une sombre affaire de violences conjugales, le couple Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff semblait être de l’histoire ancienne mais un rebondissement vient d’avoir lieu suite à la publication d’une surprenante photo du producteur français avec la chanteuse dans une story le tout accompagné d’un message pour le moins très clair.

Au mois d’octobre dernier, peu avant la sortie de son dernier album « DNK » certifié disque d’or, Aya Nakamura a confirmé la fin de sa relation avec Vladimir Boudnikoff et a révélé être célibataire. « Célibataire comme jamais » avait elle indiqué avant de partagé sur les réseaux le message d’un fan pour officialiser la nouvelle : « Après 2 ans de relation, Aya Nakamura et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff ne sont officiellement plus ensemble. La chanteuse ne s’est toujours pas exprimée sur les réseaux mais une source sur me l’a confirmé. ».

Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff se redonnent une nouvelle chance !

En couple pendant un peu plus de deux ans, Aya et Vladimir ont donné naissance à une petite fille en début d’année 2020. L’été dernier la tension est montée entre eux suite à la garde à vue du couple pour des faits de violences conjugales réciproques sur conjoint. « La femme que j’aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien. Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c’est la vie aussi. (…) tout va bien. » s’était exprimé le producteur sur cette affaire avant que la rupture avec Aya Nakamura ne soit actée, cette dernière l’a accusé d’avoir une double relation avec une autre femme.

Depuis quelques jours la rumeur d’une réconciliation a circulé mais aucun d’eux ne s’est confié sur le sujet avant que Vladimir Boudnikoff ne sort du silence en postant sur Instagram des photos en compagnie d’Aya Nakamura provenant d’un compte fan et n’ajoute un émoji cœur rouge ainsi que la légende, « pour le meilleur et pour le pire ». La chanteuse n’a pas réagi à cette publication mais cela confirme l’hypothèse qu’ils ont reformé leur couple.