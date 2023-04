Manchester City vs Arsenal en streaming live direct

Manchester City vs Arsenal, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce mercredi soir c’est le choc de la Premier League en Angleterre, les deux premiers au classement s’affrontent dans une recontre arbitrée par Michael Oliver à l’Etihad Stadium de Manchester dans le but de prendre une sérieuse option pour le titre de champion.

A l’heure actuelle Manchester City compte 2 matches en moins qu’Arsenal avec 5 points de retard. L’avance des Gunners à la tête de la Premier League s’est réduite depuis quelques semaines après plusieurs mauvaises performances avec des nombreux matchs nuls alors que les Citizens ont eux enchainé les victoires et peuvent toujours prétendre au titre de champion. Les rouges et blancs devront impérativement prendre les 3 points pour espérer garder une chance de finir à la première place en fin de saison sinon ils ne seront plus maitres de leur destin et vont offrir une belle opportunité à l’équipe de Pep Guardiola de gagner un nouveau titre.

Le composition probable de équipes de Manchester City et Arsenal pour ce match au sommet : Manchester City : Ederson – Aké, Stones, Akanji, Dias – Gündogan, De Bruyne, Grealish, Silva, Hernandez – Haaland. Arsenal : Ramsdale – Tierney, Gabriel Magalhaes, White – Xhaka, Partey, Odegaard, Zinchenko, Saka – Jesus, Martinelli.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Manchester City vs Arsenal en streaming légal et en haute définition en France.