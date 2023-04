Quand Shay pas fan de Hatik le tacle, SCH réagit !

En attendant la prochaine saison de la Nouvelle école après le succès de la première édition une séquence des membres du jury formé de Shay, SCH et Niska a récemment refait surface. Les trois rappeurs ont eu un débat animé au sujet de Hatik qui ne fait pas l’unanimité entre eux. L’ancienne rappeuse du 92i n’est pas convaincu par son single « Star du rap » et le fait savoir mais le S tente de le défendre.

C’est à l’occasion d’une interview pour le média GQ France il y a quelques mois lors de la promotion de la saison 1 de Nouvelle École que Shay, SCH et Niska se sont exprimés concernant Hatik. Les trois acolytes ont jugé le rap français devant des clips de différents rappeurs dans la playlist du Versus. Les trois jurés de l’adaptation de l’émission musicale de télé-crochet de Netflix aux US, Rhythm + Flow ont donné leur avis sur les titres : « Gasolina » de Tiakola et Rsko, « J’étais pas là » de Bigflo et Oli, « Paqueta » de Gambi, « Molly » de Gazo, « Tee » de Lomepal, « Bonbonnes » de Le Risque et MIG, « Fin Heureuse » de So La Lune ou encore « Star du rap » d’Hatik qui a vivement fait débat entre eux.

A suivre aussi : Hatik démolit Brigitte Bardot, « cette vieille peau »

Hatik ne fait pas l’unanimité auprès de Shay, Niska et SCH !

Au début de la séquence SCH et Niska valide le single « Star du rap » au contraire de Shay qui s’énerve des compliments de ses compères. « Toi t’es l’avocat de tous les artistes. », elle déplore que le S déclare le connaitre et que c’est un bon gars mais semble ne pas apprécier ce titre. « Mais il y a un thème » réplique le rappeur Marseillais, « Au bout de 3 secondes » rétorque la chanteuse Belge sous les fous rires de Niska. « Qu’est-ce qu’il raconte dans le son ? Star du rap, il a dit » interroge-t-elle ensuite.

« Moi je l’écoute pas cette musique, je la connais pas déjà, de 1. Et Hatik, j’écoute rarement. Mais au-delà de ça, c’est des formats rap qui tuent. Genre c’est les formats classiques de rap, de rap français qu’il y avait dans les années 2010. » se justifie ensuite SCH pour défendre Hatik. « C’est ça que j’aime bien. Dans l’initiative de ce morceau. Je te parle pas de si j’aime ou si j’aime pas. Je donne mon avis. » poursuit le S avant de préciser « Je sais pas si je le mettrais dans ma playlist en voiture. ». Des propos qui n’ont pas fait changer d’avis Shay qui reste dubitative face aux explications et elle conclut, « Mais bon, c’est bien. Le rap aussi, c’est pour tout le monde. Il y a des trucs différents c’est ça qui est cool. ».