Bigflo supporter de l’Argentine, justifie les critiques du chambrage : « il y a un côté aigri »

Le père de Bigflo et Oli est argentin ce qui a causé quelques soucis aux deux rappeurs Toulousains lors de la finale de la dernière Coupe du Monde au Qatar pour choisir l’équipe à supporter la France ou l’Argentine.

Lionel Messi a finalement réussi à obtenir le titre de champion du Monde pour la première fois dans sa carrière mais ses coéquipiers ont pris plaisir à chambrer les Français ce qui a été mal vécu par les supporters des Bleus. Des moqueries sur lesquels, fans de football, Florian et Olivio se sont confiés à l’occasion d’une interview pour L’Equipe afin de parler de sport et du Mondial au Qatar en revenant sur la finale perdue par la France lors de la séance des tirs au but.

Bigflo et Oli confessent que les Argentins sont allés trop loin !

C’est avant la finale de la Coupe de France entre leur club de cœur de Toulouse et Nantes que le duo s’est exprimé sur le football. Ils ont avoué avoir vécu une soirée étrange après la victoire de l’Argentine contre le France et avoir ressenti une certaine animosité avec leurs amis, « une mauvaise ambiance » déplore Oli. En plus de leur entourage les deux rappeurs ont aussi constaté que la relation franco-argentine s’est détériorée depuis cette finale et ils se sont rendus compte lors des concerts. Sur scène le drapeau Argentin n’est pas très bien accueilli par le public alors qu’auparavant la foule scandait « Maradona » ou encore « Argentina ». « On sent qu’il y a un petit côté aigri » décrit Bigflo sur les réactions du public français.

Oli confesse toutefois que le chambrage des joueurs et des supporters de l’Argentine est allé trop loin. « On n’est pas contre le chambrage. On est du Sud. Comme disait Nougaro : « Même les mémés aiment la castagne ». Mais là, c’était abusé. » explique-t-il avant d’ajouter, « Je n’ai pas validé. Ils sont allés trop loin. ». Il tente ensuite de justifier ce comportement provocateur, « Après, c’est un autre délire, un peuple décomplexé. Ils sont dans une mentalité plus légère, bon enfant, ce que les gens n’ont pas saisi. ».

Les deux rappeurs vont soutenir l’équipe de foot de Toulouse ce samedi 29 avril pour la finale de la Coupe de France face à Nantes pour tenter de remporter ce trophée pour la première fois dans l’histoire du club.