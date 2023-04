Quand Wejdene fait tourner la tête de Karim Benzema, la décla’ cash de KB9 !

Discrète depuis la parution de son dernier album en date Glow Up qui n’a pas rencontré le succès commercial escompté, Wejdene reste tout de même proche de sa communauté de millions de fans sur les réseaux. Elle a fêté ses 19 ans cette semaine et une ancienne information insolite d’une déclaration de Karim Benzema concernant la jeune chanteuse a refait surface sur la toile.

Karim Benzema est connu pour être un grand fan de rap, lors de la cérémonie de la remise de son Ballon D’Or, il s’est inspiré de TuPac pour son costume et fait fréquemment référence à la légende du rap américain. KB9 s’affiche souvent en train d’écouter des titres des rappeurs français comme Lacrim, Maes ou encore Alonzo lors de ses séances d’entrainement à la salle de sport, dernièrement le buteur Madrilène a également soutenu Aya Nakamura pour la sortie de son album DNK qu’il a particulièrement apprécié. Bien malgré lui, l’ancien international français s’est aussi retrouvé à écouter les musiques de Wejdene.

Wejdene rend dingue Benzema

En effet dans une ancienne interview qui a récemment ressurgi sur les réseaux sociaux et ayant amusé les internautes, Karim Benzema s’est confié sur le genre de musique qu’il apprécie entendre en compagnie de sa fille, Mélia. Cette dernière n’a pas vraiment les mêmes gouts musicaux que son père et il a avoué écouter du Wejdene. « Une musique que j’écoute par exemple avec ma fille, c’est Wejdene » avait-il révélé dans cet entretien un peu gêné puis d’ajouter que sa fille le « rend fou » avec le single Anissa qu’elle passe sans doute en boucle à la maison au point de rendre dingue KB3.

La fille de Benzema est donc une fan de la jeune chanteuse qui a réussi à « matrixer » tout le monde avec son tube Anissa dont le clip vient de dépasser les 100 millions de vues et le single les 54 millions d’écoutes sur Spotify. Une anecdote amusante à découvrir ou à revoir pour d’autres alors que dans cette même interview le buteur du Real précise sans surprise être un fan de TuPac et avoir comme clip préféré celui du titre « To Live And Die in L.A. ».