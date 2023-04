MMA : Cédric Doumbé provoque Paddy Pimblett et lui fait passer un message

Cédric Doumbé s’est encore fait un nouvel ennemi, cette fois-ci c’est contre Paddy Pimblett que le combattant de MMA a lancé les hostilités et comme il n’a pas hésité à faire dans la provocation suite à une récente interview de l’anglais.

Après ses multiples tacles contre Ciryl Gane et son entraineur sur la déroute face Jon Jones ou encore avoir tenté de défier Conor McGregor dans l’octogone, Cédric Doumbé continue de faire parler de lui alors qu’il n’a toujours pas rejoint l’UFC en raison d’un différend financier avec la patron de la ligue de MMA américaine et reste dans l’attente d’une décision sur le sujet. Le champion de kickboxing vient de s’attaquer à Paddy Pimblett, l’une des nouvelles coqueluches de l’UFC.

Cédric Doumbé n’apprécie par les propos de Paddy Pimblett

En UFC, Paddy Pimblett compte 4 victoires en UFC depuis le mois de septembre 2021 et n’a connu aucune défaite. Dans un entretien dernièrement le pratiquant britannique de MMA a confié que sa carrière aurait pu être bien différente dans une autre ligue comme le Bellator pour plus d’argent mais que c’est un rêve d’être à aujourd’hui à l’UFC face aux meilleurs combattants.

« 18 ans avec un record de 4-1. Je recevais environ 500 livres par combat, ce n’était pas assez. Donc je peux comprendre les combattants qui vont au PFL et au Bellator. » a-t-il déclaré avant de préciser sur son choix, « Mais 99 combattants de MMA sur 100 rêvent d’aller à l’UFC. Personne ne se lève le matin en se disant: ‘Je veux me battre pour le Bellator ou le PFL’. La seule raison est d’essayer de gagner le million avec des combats plus faciles. ». Cette déclaration n’a pas échappé à Cédric Doumbé qui se trouve dans cette situation d’opter pour l’UFC ou un autre ligue majeure pour peut-être gagner plus d’argent.

« Paddy, tu fais le fou« a tweeté Cédric Doumbé pour le provoquer, Paddy Pimblett n’a pas encore réagi mais ne devrait pas apprécier ce commentaire. Même si la position du combattant français reste indécise, le public attend désormais de plus en plus à le voir rejoindre l’UFC avec ses déclarations provocatrices contre les autres athlètes mais les ligues du KSW et du Bellator sont également des options pour lui en fonction de la proposition financière la plus lucratif.