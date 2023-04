Koba LaD répond de la meilleure des façons aux détracteurs

Clashé sans aucune pitié par Booba, Koba LaD n’a pas fait de commentaire sur les tacles du rappeur du 92i !

L’artiste originaire d’Evry préfère se concentrer sur la musique avec comme répondre aux détracteurs sur ses performances artistiques sujet aux critiques depuis les déclarations de B2O un nouveau morceau pour le grand retour de sa série Ténébreux.

À peine sorti de prison après quatre mois de détention, Koba LaD fait l’actualité, il s’est rapidement remis au travail en studio d’enregistrement et a suscité l’enthousiasme des internautes avec l’annonce de la parution du sixième volet de Ténébreux produit par Ken & Ryu & Narcos. « Big Daddy Kobz is back. Retour au boulot… **/04/23 », a-t-il commenté il y a quelques jours pour faire monter l’attente des auditeurs avant de combler ses fans ce vendredi avec la parution de ce single et donc son clip.

Humilié par Booba, Koba LaD réagit en musique

Alors qu’il n’a pas répondu directement à Booba même s’il l’un de ses proches s’en est charger pour rétablir la vérité sur le featuring annulé entre les deux rappeurs, face aux attaques, Koba LaD a décidé d’en profiter pour sortir Ténébreux 6 dont le visuel réalisé par Black Anouar est disponible sur la plateforme Vimeo avec comme description dans la vidéo une explication pour justifier l’absence du morceau sur la plateforme de streaming Spotify en raison d’un conflit avec son ancien label :

Koba n’avait tellement pas la tête dans le taff qu’il a zappé que son ancien label avait le seum et qu’il allait foutre un bordel sur Spotify et Youtube. Mais vous connaissez les nintch, on a toujours une solution !! Allez poncer ce clip, on s’occupe de Spotify vite et du reste !

Les fans se sont ravis de ce retour de Koba LaD qui a fait sensation auprès des internautes sur les réseaux avec des nombreux commentaires positifs : « Koba refait que des sons comme ça stp. », « Incroyable il est bouillant », « C’est trop une dinguerie depuis le temps qu’on l’attendait », « Du bon Koba a l’ancienne qui kick à fond, ça fais plaisir » ou encore « Koba revient en puissance » peut-on lire sur Twitter au sujet du dernier titre de Koba dans lequel il chante au début de son couplet.

« Nouvelle société à but lucratif, ça fait longtemps que j’suis dans l’trafic de C C’est interdit au moins d’seize, interdit au moins d’seize, moi, j’suis pas trop after mais j’suis là si ça bai*e. En c’moment, j’ai la poisse, en c’moment, j’ai la guigne, en c’moment, j’ai la guigne, en c’moment, j’ai la guigne. Il faut ma p’tit copine mais faut qu’elle soit digne, faut qu’elle remplisse son jean, faut qu’elle remplisse son jean ».

En plus de ce titre en solo, Koba LaD est aussi présent sur le nouvel opus de Naps, « En temps réel » avec le single « La danse du roro » en compagnie de Maes qui dans son couplet adresse un gros tacle à l’encontre de Bilal Hassani.