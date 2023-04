Oli s’inspire de Jay-Z dans le métro, les réactions sont géniales

Bigflo et Oli poursuivent leur tournée dans « Les autres c’est nous tour » avec des dates de concerts dans toute la France, ce dernier nommé a eu une idée originale pour l’un de ses récents show et s’est inspiré de Jay-Z pour aller à la rencontre du public dans une séquence amusante.

Depuis quelques mois, Bigflo et Oli parcourent la France pour leur tournée. Lors du dernier concert au Zénith, le plus jeune des frères s’est mis en tête de se rendre sur place en métro comme Jay-Z en 2012 à l’occasion d’un spectacle à Brooklyn il a mis de côté ses voitures de luxe pour aller à pieds à la salle de son concert en métro et la scène avait fait le buzz à l’époque car une vieille dame n’a pas reconnu le célèbre rappeur américain.

Oli a régalé tout le monde

Oli s’est laissé tenter pas cette expérience et partagé les images avec les internautes en relayant la vidéo sur son compte Instagram avec la légende, « Aller a son Zénith en Métro : Big up a ceux que j’ai croisé ! La tournée continue » avant de commenter dans la vidéo sur initiative, « J’ai vu une vidéo de Jay-Z qui allait à son concert en métro ! Moi, je ne me prends pas pour Jay-Z, mais j’ai trouvé ça trop cool ! Direction le concert. ».

Dans la vidéo, le rappeur Toulousain dévoile les réactions insolites des passagers dans le métro qui sont surpris de le rencontrer en vrai et il a accepté prendre quelques photos avec des fans ravis avant de se rendre sur scène rejoindre son frère Bigflo.

