Booba entre sur scène avec un classique de Kaaris et le dédicace

Les images du dernier concert de Booba en Côte d’Ivoire sont irréelles ! Le DUC de Boulogne a repris sur scène un classique de l’artiste Sevranais devant son public et de lui adresser un message de respect totalement inattendu connaissant le passif entre les deux rappeurs Français qui ont relation très tendues depuis le début de leur clash.

Après la confirmation de son concert à venir au Maroc à Casablanca au mois de juin prochain qui affiche complet, Booba était de passage ce week-end en Côte d’Ivoire pour un concert sur la scène du Femua, le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo à Abidjan.

Kaaris est origine du pays d’Afrique de l’Ouest où B2O a assuré le show ce samedi soir et l’information n’a pas échappé à ce dernier qui a profité de l’occasion pour faire une dédicace assez incroyable à son ancien compère.

Booba rappe sur Zoo de Kaaris, les fans hallucinent !

Il y a quelques années le clash entre Booba et Kaaris a été l’une des embrouilles les plus médiatisées du rap français avec l’altercation à l’aéroport d’Orly le 1er aout 2018 dont les vidéos ont tourné en boule dans tous les médias. Les rappeurs avaient ensuite écopé de plusieurs semaines derrière les barreaux pour cette bagarre en public avant de tenter de régler des comptes d’une manière plus officielle avec l’organisation d’un éventuel combat dans l’octogone entre eux mais après des longues négociations, le face à face sur le ring ne s’est jamais concrétisé et Riska a finalement décliné l’offre de B2O. L’auteur Or Noir a ensuite arrêté de répondre aux provocations de Kopp et la rumeur d’une possible réconciliation vient de faire surface.

Vêtu d’une tenue militaire et avec un drapeau ivoirien tricolore (orange, blanc, vert) sur ses épaules, Booba a surpris ses fans de Côte d’Ivoire, il a fait une entrée sur scène avec le morceau Zoo de Kaaris paru en 2013 extrait de l’album « Or Noir » avant de reprendre les paroles de cette chanson puis de déclarer devant une foule en liesse suite à l’interprétation de 92I veyron :

Kaaris c’est mon gars, Kaaris c’est la Côte d’Ivoire, faut respecter Kaaris »

Cette séquence insolite a suscité différentes réactions ! Booba a étonné les internautes d’avoir apporter du soutien Kaaris mais cela peut également être interprété comme une provocation, la scène incompréhensible a en tout cas bien amusé les fans alors que Riska n’a pas réagi pour le moment à cette dédicace.

Booba fait son entrée sur Zoo de kaaris en direct de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 C’est historique pic.twitter.com/liuCMb4k5V — Azerty (@Azertyzerprt) April 30, 2023

Booba qui dit Kaaris c’est mon gars, Kaaris c’est la Côte d’Ivoire,faut respecter Kaaris. C’est trop le divertissement pic.twitter.com/GQey3V8Lkj — Azerty (@Azertyzerprt) April 30, 2023

La théorie selon laquelle Booba est le rappeur le plus gentil du game qui fait des clash uniquement pour promouvoir des rappeurs commencent de plus en plus à me faire douter https://t.co/D7ZyS98PPk — Macso 🚐 (@THEMACSO) April 30, 2023

BOOBA EN COTE D’IVOIRE QUI RENTRE SUR SCÈNE AVEC LE SON ZOO PTDRRRRRRRRR — 10K🌹✨| BLEACH (@Dika10k) April 30, 2023