Les Marocains menacent Maes et soutiennent Booba

La venue prochaine de Booba au Maroc fait beaucoup parler ces dernières semaines et Maes a soutenu la polémique pour lancer un appel au boycott du concert afin de faire annuler ce qui n’a pas plu à une partie de la communauté Marocaine. Des Marocains s’en sont pris virulemment au rappeur Sevranais dans une séquence validée par B2O.

L’annonce de la venue à Casablanca le 21 juin 2023 de Booba au complexe sportif Mohammed V pour un concert a fait débat au Maroc, des voix se sont levées contre le rappeur du 92i afin de tenter d’annuler sa performance à venir sur la scène Marocaine en raison de certains paroles dans ses titres sujets à controverse et jugées offensantes à l’égard des Marocaines.

Maes a également milité en faveur de ce boycott avant d’affirmer il y a quelques jours que l’événement est annulé mais B2O a rapidement réagi pour démentir l’information en assurant que tous les billets ont été vendus avant de se filmer au Maroc en compagnie des organisateurs du concert pour narguer son rival tout en s’affichant fièrement avec le drapeau marocain.

Maes prend un coup de pression, menacé et insulté !

Le conflit entre Maes et Booba ne semble pas prêt de s’achever, la bataille entre les deux artistes ne connait pas de répit depuis le début de l’année. « Tu n’es pas le bienvenu » a déclaré le Sevranais au début de la polémique en plus du lancement d’une pétition demandant l’annulation de l’événement, mais cela n’a pas suffit pour faire de l’ombre au DUC afin de déprogrammer son concert à Casablanca pire les choses se sont retournées contre lui car c’est à son tour d’être pris à partie par des Marocains au plus grand bonheur de Kopp.

En effet l’interprète de Boulbi a relayé une vidéo d’individus masqués en train d’insulter l’artiste du 93 pour le défendre et le menacer, il a ajouté un montage photo pour s’en moquer avec son ennemi dans une tenue de douanier qui déclare « C’est tout bon pour moi. Bienvenue au Maroc monsieur Yaffa ».

Maes n’a pas fait commentaire sur ce coup de pression et vient de fêter les 50 000 ventes de son nouvel album Omerta, certifié disque d’or ce week-end, le cinquième de sa carrière et vient de tacler Bilal Hassani dans son featuring avec Naps sur le dernier opus « En temps réel » du rappeur Marseillais disponible depuis vendredi.