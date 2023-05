Gims veut « faire du sale » à Booba ! Choqué, B2O réagit cash

Boobe relance encore les hostilités contre Gims avec la révélation d’un nouvel enregistrement vocal du rappeur de la Sexion D’Assaut qui tient des surprenants propos provocateurs à son encontre. Dans cet audio, Meugui menace ouvertement de B2O en raison de son arrivée en Afrique pour une série de concerts.

Décidément les séjours de Booba en Côte d’Ivoire ce week-end puis au Maroc le mois prochain continuent de faire parler. Maes tout d’abord essayé en vain de lancer un boycott contre le DUC pour sa venue à Casablanca mais cela n’a pas fonctionné, le concert affiche complet. Ce samedi soir, Kopp s’est aussi produit sur la scène D’Abidjan dans le pays d’origine de Kaaris avec une séquence pour le moins inattendue, il a fait une entrée sur le titre de Zoo avant de placer une dédicace à Riska, le tout dans une ambiance de folie avec un public acquis à sa cause sauf que cette tournée en Afrique n’est pas vraiment du goût de Gims.

Booba s’amuse des menaces de Gims !

Après avoir mis le feu lors de concert à Abidjan, Booba vient de relayer sur Twitter, un vocal d’une conversion de Gims avec une autre personne. Meugui assure avoir des liens pour s’occuper de l’ancien membre du groupe Lunatic s’il réalise des concerts en Afrique. « Moi, je sais ce que j’allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc, le Maroc c’est chez moi. Il va arriver en Côte d’Ivoire, la Côte d’Ivoire c’est chez moi. Gabon c’est chez moi. Je vais l’attraper, je vais lui faire du sale.« peut-on entendre au début de l’enregistrement. « Il m’a dit : ‘laisse ça », il m’a dit ‘tu n’es pas dans ça. Tu n’es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça, chacun son métier, chacun ses qualités. » raconte ensuite le mari de Demdem.

Gims continue en assurant pouvoir se charger en personne de Booba, « Tu as tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous, on a d’autres qualités et on va s’en occuper et ce n’est pas une histoire d’argent. On peut te rendre service tout comme tu peux nous rendre service. On peut s’entraider sur d’autres trucs. Aujourd’hui, tu as une belle image, tu es très gros ici, dans tels pays etc’. ». Il conclut, « Mais il m’a fait comprendre clairement que, si je peux l’aider sur quelque chose… Mais je lui ai dit que si je ne peux pas, je ne peux pas, je ne veux pas rentrer dans une histoire de pompier-pyromane, je n’ai pas envie d’être redevables sur des trucs etc. Je ne suis pas dans ça. Booba, je peux m’en occuper moi-même au Maroc. Ils m’ont dit laisse ça.« .

Booba a ajouté un émoji « visage choqué » en réaction aux déclarations de Gims et a mentionné son profil sur Twitter pour tenter d’obtenir une réponse de son rival mais il n’a pas donné d’explications à ses propos.