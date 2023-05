PNL : les secrets cachés de la réalisation de « A l’ammoniaque » révélées

« A l’ammoniaque » est l’un des plus gros succès de PNL mais le groupe ne s’est jamais exprimé sur les dessous de la réalisation du visuel paru il y a 4 ans qui cumule aujourd’hui plus de 162 millions de vues. Le réalisateur du clip, Kim Chapiron s’est confié sur les secrets de ce tournage dans une interview accordée à Mouloud Achour.

A l’été 2018, Ademo et NOS ont dévoilé le clip magnifique de « A l’ammoniaque » tourné dans le désert, il s’agit du premier single extrait de l’album « Deux frères ». Comme les deux frères n’acceptent aucune interview le public n’a jamais pu connaitre les détails de la réalisation de ce visuel mais c’est désormais chose faite grâce Kim Chapiron qui a parlé des dessous du tournage dans l’émission Clique et expliqué la façon de travailler du groupe PNL.

« En effet, il y a quelques semaines de fabrication. Alors le clip « A l’amoniaque » de PNL a été pour moi une immersion totale. Un travail avec les frères justement, ça a duré trois mois 24 heures sur 24. » décrit-il tout d’abord avant poursuivre « On a passé nos jours et nos nuits à essayer de traduire les paroles du texte. Je ne sais plus d’où vient cette idée de remettre le hall de leur cité au milieu du désert. Le morceau nous parlait de désert, on avait des images de désert. Donc ça, ça a été le point de départ. ».

Kim Chapiron raconte ensuite sur le tournage avec PNL en Afrique du Sud l’ayant marqué, « Le chef décorateur est donc parti aux Tarterets. Faire des photos d’absolument tout, exactement, le nom de boîtes aux lettres. Les distances, tout a été respecté. On est parti dans le désert. En Afrique du Sud. Installer un vrai hall. Toutes ces images sont absolument véridiques. ».

Le réalisateur conclut sur sa rencontre avec Ademo et NOS, « Quand on travaille avec les frères. Il y a quelque chose encore (…) Avec les frères, j’ai eu un rapport assez sacré en fait. J’ai rarement travaillé avec des gens avec une implication aussi franche. D’une intensité dans leur création. En effet, il y a quelques secrets de fabrication qu’on garde et qui appartiennent juste à ceux qui l’ont vécu. ».