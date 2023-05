Gims cartonne grâce à un feat avec un rappeur égyptien

Génie du marketing ou coïncidence, Gims a utilisé à merveille son mauvais buzz du moment en profitant de la couverture médiatique sur ses propos des pyramides utilisées comme des sources d’énergie à l’antiquité pour faire la promotion de ses nouveaux morceaux et vient encore de récidiver avec une collaboration inédite.

Après l’énorme polémique sur ses déclarations dans un interview au sujet des Égyptiens ayant l’électricité grâce au pyramides dès l’Antiquité, Gims s’est fait lyncher de tous les côtés, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Devenu la risée du web même EDF s’est moqué de Meugui mais il a répliqué avec une punchline fracassante ainsi qu’avec le single Hernan Cortes mais au succès mitigé. Le titre totalise 600 000 écoutes sur Youtube en deux semaines et 95 000 streams sur Spotify sauf que cela n’était qu’un avant gout. L’ancien leader de la Sexion D’Assaut vient de frapper très fort avec une connexion en compagnie de Issam Alnajjar et Mohamed Ramadan.

Gims se joue encore des détracteurs et ça marche très fort !

A découvrir aussi : Gims veut « faire du sale » à Booba ! Choqué, B2O réagit cash

Taclé dernièrement par EDF avec une campagne publicitaire en référence à sa polémique sur les pyramides, le rappeur Parisien continue de surfer sur son scandale et a détruit la société fournisseur d’énergie avec la réponse « D’où vos factures pharaoniques » avant de mettre en ligne une chanson intitulée TMO avec son clip pour profiter de son buzz du moment. Sur ce titre, Meugui collabore avec le rappeur égyptien Mohamed Ramadan et le chanteur palestino-jordanien, Issam Alnajjar, la vidéo explose le nombre de vues sur Youtube.

Gims s’est réjoui de s’être joué des médias avec cette affaire, il a affiché fièrement le score du démarrage de ce clip avec 2,6 millions de vues en 20h. L’interprète de Bella a ajouté le commentaire « Démarrage pharaonique » alors que la vidéo vient de franchir les 5 millions de visionnages ce lundi, une belle réussite après son bad buzz.