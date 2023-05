L’ex-rappeur Kamelancien enfonce Maeva Ghennam sur sa chirurgie des lèvres ratées

Booba a trouvé un allié dans sa lutte contre les influvoleurs en la personne de Kamelancien ! L’ancien rappeur reconverti en combattant de MMA soutient le DUC dans ses investigations contre les actes frauduleux des influenceurs. Après avoir fustigé les agissements controversés de Dylan Thiry, il s’est indigné contre les propos de Maeva Ghennam.

Alors que Booba a promis de mettre fin à sa carrière, Maeva Ghennam a encore agacé les internautes avec sa dernière vidéo et cela n’a pas échappé à B2O. La jeune femme a révélé que sa récente opération de chirurgie esthétique s’est mal terminée. Opérée du nez, sa cicatrice ne s’est pas fermée correctement en raison du poids de sa lèvre supérieur qui est trop lourde, elle a confié dans une vidéo avoir la haine. Les docteurs avaient prévenu l’influenceuse de ce risque avec le conseil de ne pas beaucoup parler pour éviter cette mauvaise mésaventure qui a rapidement fait le buzz sur la toile. Kopp s’en amusé avant que Kamelancien ne partage à son tour cette séquence pour en remettre une couche.

Kamelancien soutient Booba pour démolir Maeva Ghennam

« Elle ose encore essayer de faire des placements de produits avec la lèvre qui se décroche suite à ses multiples chirurgies low cost. » a tweeté Booba avant d’ajouter, « Mais go ta lèvre elle est entrain de se décrocher de ton nez vas aux urgences nan? ». B2O suggère ensuite dans un autre message à Maeva Ghennam d’aller aux urgences se faire soigner pour se moquer d’elle. Un tweet relayé par Kamelancien qui avait déjà envoyé à plusieurs reprises ces derniers temps de la force au DUC dans sa guerre contre les influenceurs. « Mais sinon sérieux c’est quand qu’elle va la fermé une bonne fois pour toute » commente l’ancien rappeur français prêt à aider l’auteur d’Ultra dans les dénonciations face aux comportements de l’influenceuse ayant 3 millions d’abonnés sur Instagram.

« Incroyable elle lâche pas l’affaire juste pour continuer à escroquer les gens comme elle a l’habitude de le faire ! Je le répète désabonnez vous de ces gens là le plus vite possible sinon Vs êtes coupables aussi force » ajoute dans un autre tweet Kamelancien sur des propos de Booba contre Magali Berdah afin de dénoncer les escroqueries des influenceurs et les placements de produits frauduleux.

