Lionel Messi et le PSG, une triste nouvelle annoncée

La rumeur a fait l’effet d’une bombe en ce début de semaine et vient de se confirmer, Lionel Messi ne sera plus Parisien la saison prochain et pire encore, l’argentin vient d’être suspendu pendant deux semaines pour son club.

Lionel Messi et le PSG, c’est fini !

Ce mardi, le PSG a fait le choix de sanctionner Lionel Messi suite à sa virée en Arabie saoudite, le champion du monde est suspendu avec effet immédiat pour une durée de deux semaines. Sans avertir le Paris Saint-Germain et sans entraineur Christophe Galtier, l’ancien Barcelonais est parti en Arabie saoudite à Riyad et les dirigeants du club Parisien n’ont pas apprécié. Cette décision de la Pulga n’est pas passée auprès du PSG et son choix de ne pas prolonger son contrat est désormais acté selon les informations du journal Lequipe.

Ces derniers jours la tendance d’une prolongation avec le PSG semblait se préciser notamment provenant de l’entourage du joueur Argentin mais l’option d’une année supplémentaire dans le contrat de Messi de va pas être validé par le staff du champion de France en titre. Suite à sa suspension de deux semaines, la Pulga sera absent du match contre Troyes le week-end prochain et face à Ajaccio. L’attaquant du PSG devrait donc encore disputer 3 matchs avec son club avant la fin de son contrat.

