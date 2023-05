Maes se fait allumer pour avoir insulté Bilal Hassani

Le rappeur sevranais sous le feu des critiques ! Maes n’a pas été tendre envers Bilal Hassani dans son dernier featuring en compagnie de Naps et Koba LaD avec un gros tacle contre l’ancien candidat de l’émission The Voice Kids et cela a suscité des nombreuses réactions même si le chanteur ciblé par cette attaque n’a pas réagi.

Vendredi dernier, Naps a fait son retour dans les bacs avec l’album En temps réel sur lequel il s’est entouré de plusieurs invités pour un casting 5 étoiles. Kalif Hardcore figure sur les singles « Fast Life » et « Sativa », Imen Es sur le titre « Dua Lipa », le duo Gazo et Ninho sur le morceau « C’est carré le S » qui s’annonce comme un énorme tube, Koba LaD et Maes sont eux réunis sur le titre « La Danse du Roro ». Ce dernier morceau cité agite les réseaux depuis quelques jours en raison d’une insulte de l’artiste du 93 contre Bilal Hassani au point de déclencher une vive polémique.

Maes lynché par les internautes pour son attaque contre Bilal Hassani !

En effet dans son couplet Maes lâche « Ni*** la mère à Bilal Hassani, shooter d’Sevran à Saint-Denis, demande aux autres si j’me suis assagis, j’fête quand les Kalashs s’agitent ». La violence de cette pique fait débat, même si Bilal Hassani ne s’est exprimé sur le sujet, les voix des internautes se sont levées pour s’insurger contre l’auteur d’Omerta notamment pour s’en être pris sans aucune raison apparente et sans contexte et afin de prendre la défense de l’ex-candidat de l’Eurovision.

« Maes son insulte (gratuite) sur la daronne de Bilal Hassani fait plus parler que son dernier album ptdrrr ça fait mal d’assister à l’agonie d’un rappeur en or », « Maes il a insulté la daronne de bilal Hassani sans contexte. C’est vraiment un beauf », « Maes qui insulte la mère de Bilal Hassani il a rien d’autre a faire cette petite pu*e vivement qu’il se fasse botter par Booba ! » ont notamment déploré les Twittos dans les centaines de réactions contre le rappeur.

Walid Georgey de son vrai nom n’a fait aucun commentaire sur cette attaque gratuite, ni répondu aux commentaires négatifs mais malgré les critiques ce titre a fait une belle entrée dans les premières places du Top Singles avec déjà plus de 600 000 écoutes sur Spotify.

Maes son insulte (gratuite) sur la daronne de Bilal Hassani fait plus parler que son dernier album ptdrrr ça fait mal d’assister à l’agonie d’un rappeur en or — RapAtlas (@RapAtlas_) April 28, 2023

Maes 🇲🇦🔥 « Nique là mère à Bilal Hassani » pic.twitter.com/ztdfbsyM4O — SlaYnZ 🇲🇦 (@SlaYnZMNG) April 28, 2023

Maes il a insulté la daronne de bilal Hassani sans contexte. C’est vraiment un beauf — Sabah (@Sabahbellaaa) April 28, 2023

Maes qui insulte la mère de Bilal Hassani il a rien d’autre a faire cette petite pute vivement qu’il se fasse botter par Booba ! — Jan (@jxn_bh) April 30, 2023

Les mecs qui défendent Bilal Hassani de l’insulte à Maes je l’es vois comme sa : pic.twitter.com/6WjzbSOkbM — Al_hakim🇩🇿🇵🇸 (@hakim_bnl) April 28, 2023

la daronne de Bilal Hassani dans le couplet de Maes sur le feat avec Naps pic.twitter.com/3D7CxCPBGv — Mano (@Mano1k) April 27, 2023

Maes comment il fait trop pitié à insulter la mère à bilal Hassani 💀 — POLSKA 💸 (@Nikaa_Dww) May 1, 2023