Dadju déteste les Antillais, Booba balance cash du compromettant

Gros scandale pour Dadju avant sa venue prochaine en Martinique dans une sale affaire relayée par Booba qui n’a pas manqué de ressortir d’anciens tweets compromettants du frère de Gims dans lesquels il tient des propos controversés sur les Antillais et sur le zouk.

Depuis quelques jours une polémique sur Dajdu prend de l’ampleur et Booba vient d’en rajouter une couche pour faire monter la sauce sur les réseaux. Tout est parti, d’une séquence datée de 2017 à Skyrock avec Fred Musa dans laquelle l’ancien membre de The Shin Sekai affirme « détester le zouk ». L’artiste s’est expliqué avoir eu des mots maladroits mais que la vidéo est sortie de son contexte et a publié un communiqué dans une story afin de calmer les critiques mais cela n’a pas assagi le DUC, bien au contraire.

Dadju réagit à la polémique Zouk, Booba sort les dossiers

Je viens de voir la proportion et l’intensité que prend la vidéo de 2017 qui est légèrement sortie de son contexte. J’ai toujours eu du respect pour la culture antillaise et je pensais l’avoir montré au cours de ces années à travers ma musique ou mes shows. J’ai compris après que c’est surtout le mot détesté qui est ma manière de parler, mais que je n’aurais pas dû utiliser qui a offensé, c’était maladroit donc je reviens sur ça. Je tenais aussi à éclaircir rapidement, car je trouve dommage qu’on m’utilise moi pour des débats Antilles/Afrique comme j’ai pu voir. Je ne cherche à vexer ou manquer de respect à personne.

Ce message n’a pas apaisé Booba qui relancé les hostilités avec l’affirmation « Dadju déteste le zouk et les antillais » en légende du partage de plusieurs captures d’écran des tweets de Dadju datés de 2012 à 2014 avant qu’il ne soit aussi populaire et de l’époque ou il était encore un membre du groupe The Shin Sekaï.

« Y’a quand même beaucoup de gens qui était chaud pour le zouk, Le jour ou j’en fais, giflé moi ! », « Je respect tous les styles de son mais le zouk… sérieux le zouk. Je vais rester poli. », peut-on lire. Il affirme aussi ne jamais faire de zouk de sa vie et se défend d’en avoir fait, « Pressé n’est pas Antillais. » commente-t-il dans une série de tweets moqueurs sur les Antillais mais pour le moment cela n’a pas affecté la tenue de son concert à venir en Martinique ce dimanche 7 mai qui affiche quasiment complet.

Dadju n’a pas répondu à Booba qui s’en était déjà pris au frère de Gims en septembre 2022 lorsqu’il a chuté en plein concert taclé par un inconnu ou encore lorsque les deux artistes ont failli se croiser à l’aéroport d’Orly avec DemDem.

@Dadju si vous aimer pas le Zouk venez pas chanter en Martinique j’espère que personne viendra à votre concert #boycotter tout simplement pic.twitter.com/kD3QAkk4C2 — Manu (@bgcaraibes) April 27, 2023