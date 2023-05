Gims : son concert en Guinée vire au cauchemar, la police intervient

Pour oublier les attaques de ses détracteurs sur sa vision de l’histoire, Gims se reconcentre sur sa passion première, la musique avec une série de concerts en Afrique mais l’un d’eux s’est mal passé. Lors d’un show en Guinée des débordements ont éclaté et la soirée a été un énorme flop pour le rappeur de la Sexion D’Assaut qui n’a fait aucun commentaire sur l’incident.

La tournée de Gims est très attendu par ses fans. L’auteur de Subliminal est à l’affiche de plusieurs festivals cet été et va finir l’année avec son LDVM Tour avec des nombreuses dates dans toute la France à Saint Etienne, Toulouse, Limoges, Brest, Le Mans, Strasbourg, Reims et enfin un concert événement à Paris la Défense Arena. Avant cette tournée, Meugui a fait plaisir à son public Africain avec quelques dates sur le continent comme ce samedi 29 avril à Conakry en Guinée mais le show ne s’est pas du tout passé comme prévu pour le chanteur.

Après un souci technique Gims a stoppé sa performance scénique avant la fin de son spectacle alors qu’il avait fait monter la pression pour mettre le feu dans la foule afin d’ambiancer les spectateurs. Suite à ce problème indépendant de sa volonté, l’interprète de Bella a écourté sa prestation avec seulement deux titres d’interprété mais il est tout de même resté avec son public sur scène en espérant que la situation évolue dans le bon sens mais c’est le contraire qui s’est produit.

En raison d’un risque de débordements dans le public, la police est intervenue pour disperser tout le monde avec du gaz lacrymogène, la foule s’est éparpillée et cela a dégouté les fans qui ont fait part de leur écœurement. « Il y avait une mauvaise organisation. Les installations étaient mal faites. Avant que Maître Gims même ne monte sur scène), il y avait des coupures. Vers 00 h, Gims est monté. Mais après deux morceaux, il y a eu encore des problèmes au niveau de l’installation. » témoigne un spectateur sur cet indicent pour déplorer un problème d’organisateur et pour mettre hors de cause Meugui. « On a eu l’impression que les techniciens ne faisaient rien là-bas. Maître Gims aussi est monté dans sa voiture et il est parti. C’est là-bas tout a commencé. Les gens ont commencé à lancer des projectiles sur le podium, d’autres ont commencé à faire tomber les barrières. La police est intervenue. » a précisé ce témoin sur la source des problèmes.

La Guinée devient petit à petit le cimetière des artistes internationaux.

Au concert de Maitre GIMS cette nuit au Stade Petit Sory de Nongo. 📽 Sallu AB pic.twitter.com/JFlcFyRJUb — Amadou Tidiane BAH (@bahoro09) April 30, 2023

🔴URGENT…

L’artiste français d’origine congolaise Maître Gims a taper potoooooo au stade petit Sory de Conakry la galère n’est pas l’amie de quelqu’un 🙄🙄 pic.twitter.com/ygg4e9fY1B — beauté africaine 🇬🇳🇬🇳 (@djibahmunir) April 29, 2023