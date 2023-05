Sadek insulte violemment Ninho et Leto, « c’est des esclaves »

Un audio très compromettant de Sadek vient de fuiter sur la toile révélé par l’un de ses proches. Dans cet enregistrement vocal pour le moins étonnant le rappeur du 93 insulte copieusement ses compères Leto et Ninho avec qui il a déjà collaboré en tenant des propos choquants.

Alors que Sadek a réussi son retour musical en début d’année après une absence de plusieurs mois avec l’album « Changement de propriétaire » et en annonçant la sortie de trois projets cette année ainsi que d’une tournée, l’artiste originaire de Neuilly-Plaisance vient d’être victime d’un leak d’un fichier audio dans lequel il parle de Ninho et Leto. « La vie de ma mère faut les forcer. Faut les obliger comme des esclaves. Ils méritent même pas d’entende ce vocal, aucun. Leto gros fils de p***, pareil pour Ninho pareil, vous les traitez comme des esclaves, c’est des esclaves » déclare Johnny Niuuum dans cet enregistrement.

Sadek s’en prend sévèrement à Ninho et Leto !

Pour le moment Sadek ne s’est pas exprimé sur la fuite de ce vocal et on ne connait pas la date à laquelle il a tenu des tels propos sachant qu’il était en clash avec Leto mais au mois de janvier dernier, le rappeur du 93 a confié regretter cette embrouille et d’avoir régler leurs comptes en public sur les réseaux en affirmant avoir « pété un plomb » à l’époque puis de s’excuser auprès de la mère de son ancien rival pour l’avoir insulter et d’ouvrir la porte à une collaboration afin de marquer le coup de leur possible réconciliation.

Concernant Ninho, le propos sont plus inattendus les deux rappeurs ont collaboré ensemble à plusieurs reprises comme sur le tube Madre Mia ou sur le single Kimono avec SCH. N.I avait aussi apporté de la force à Sadek pour la sortie de son dernier album en début d’année. A noter que cela pourrait un coup monté pour faire le buzz comme il l’avait déjà fait pour son retour avec le clip Sicilien dont une photo du tournage avait fuité avant sa diffusion et sur laquelle il apparaissait méconnaissable et cela avait inquiété ses fans sur sa santé mentale avant de révéler que tout était une stratégie marketing.

Ah oué Sadek une vraie merde pic.twitter.com/CLQeYzQUHW — Campos Jtm pas (@bersa_dd) May 2, 2023