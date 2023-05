Booba termine Maeva Ghennam qui va finir en prison

Booba est investi dans une véritable mission de dénoncer les pratiques de ceux qu’il appelle les « influvoleurs » et est désormais inarrêtable sur les réseaux sociaux. Il a jeté son dévolu sur Maeva Gennam, qui traverse une période particulièrement difficile. La jeune femme vient d’annoncer qu’elle se retire d’Internet… Le Duc soupçonne cette mise en retrait de la toile d’être liée à l’annonce prochaine de Bruno Le Maire.



Alors qu’il est toujours actif musicalement avec la sortie du morceau « Le code » avec Chaax cette semaine, Booba ne peut pas s’arrêter en parallèle de ses projets artistiques, d’exprimer son implication sur les réseaux sociaux dans la guerre contre les influenceurs voleurs. Désireux de vaincre les « influvoleurs » (comme il les appelle depuis le début de sa guerre), « B2O » continue de dénoncer certaines pratiques des influenceurs très populaire auprès des internautes.



Maeva Ghennam au plus mal, Booba veut l’achever



Si Dylan Tilly et Magali Berdah font partie des cibles favorites de B2O, Maeva Ghennam est aussi régulièrement visée. C’est donc un crève-cœur que l’ancienne candidate de télé-réalité, qui traverse une période très compliquée marquée par une fraude immobilière et une chirurgie plastique ratée, notamment à Dubaï, a annoncé une pause des réseaux à ses followers.



Le DUC était ravi ce début de semaine d’avoir des nouvelles des déboires de Maeva Ghennam après qu’elle se soit plaint d’une chirurgie ratée de son visage, la séquence avait amusé le rappeur du 92i. Le DUC a récidivé avec d’autres assauts féroces sur Twitter alors que l’étau se resserre autour des pratiques des influenceurs frauduleuses qu’il dénonce depuis des mois.



Nul ne sait si Maeva Ghennam est actuellement ciblée par les autorités pour son activité d’influenceuse. Ce qui est certain, c’est que le gouvernement sous la pression et les révélations de Booba vient de s’attaquer aux activités des influenceurs. Bruno Le Maire a signé une annonce importante mercredi, indiquant que « les noms des influenceurs qui ne respecteront pas les règles seront divulgués ». Cela promet un grand étalage médiatique soutenu par Kopp qui assure que l’influenceuse part en cavale suite sa dernière annonce de se retirer des réseaux afin d’éviter la prison. Elle affirme être usée psychologiquement et physiquement, « J’ai besoin de faire une pause (…) Je vais poser mon tél et je reviendrai quand ça ira mieux » affirme-t-elle.



Maeva Gennam traverse des moments difficiles et semble effrayée par la possibilité que le gouvernement révèle l’identité des influenceurs qui ont commis des fraudes dont elle pourrait faire partie après avoir été prises pour cible par B2O.

60 % des influenceurs contrôlés, soit 30 sur 50, ont fait l’objet de constats d’infractions. Ces constats conduiront au prononcé de 18 injonctions de cesser des pratiques illicites, et à 16 procès-verbaux pénaux. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 3, 2023