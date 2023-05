Ninho explose le score et met le feu pour son retour

Avant la sortie de son prochain album, Ninho met déjà le feu avec un premier freestyle qui explose les scores et poursuit son succès en solo après avoir enchainé les collaborations réussies ses derniers mois.

Inarrêtable, Ninho enchaine les tubes !

Après l’énorme carton de Jefe à la fin de l’année 2021, l’album dépasse les 450 000 ventes et s’approche de la certification de disque de diamant, Ninho s’est offert une pause pendant quelques mois même s’il est tout de même resté productif avec plusieurs featurings comme dernièrement sur l’album de Naps pour le titre « C’est le carré S » avec Gazo qui est déjà un hit en puissance. Le morceau est entrée à la première place du Top Singles avec plus de 2 millions de streams sur Spotify en moins d’une semaine. Sa collaboration avec Gaulois sur « Jolie » et avec Werenoi sur « Ciao » figurent aussi aussi dans le Top 15 des titres les plus écoutés du moment en France.

Il y a quelques jours, Ninho a également fait un retour remarqué en solo avec « Freestyle LVL UP 1 » produit par Boumidjal et HoloMobb afin de faire patienter ses fans avant l’annonce de nouvel opus à venir très prochainement. Il s’agit là du premier single dévoilé en 2023 par N.I ainsi que le premier épisode de sa série de freestyles baptisée LVL UP. Le freestyle est accompagné d’un clip disponible sur Youtube depuis ce mardi 2 mai, la vidéo réalisé par La Crème Films a franchi le million de vues en moins 48h et a rapidement suscité un énorme engouement de la part des internautes.

« Encore un son qui va faire le tour de la France, force à toi », « Si c’est une série de freestyle qui va nous sortir j’vais m’asseoir carrément… J’attends la suite NI » ou encore « Ninho il nous a jamais déçu il es trop fort trop d’inspiration ! » se sont satisfait les fans dans les commentaires du clip qui promet du très lourd à venir pour N.I.

Article en lien : Sadek insulte violemment Ninho et Leto