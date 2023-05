Booba ridiculise les textes philosophiques de Naps

Sans aucune compassion, Booba vient de faire une nouvelle victime et c’est Naps qui a pris cher ! L’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali a commenté à sa façon les paroles du rappeur marseillais suite à la parution de son dernier album, les textes ont amusé le DUC.

La semaine dernière, Naps a fait son retour dans les bacs avec son nouvel opus nommé En Temps Réel, le projet réalise 13 282 ventes pour sa première semaine d’exploitation, il est couronné d’une première place au Top Albums de la semaine. L’auteur de la Kiffance s’est entouré des nombreux invités tels que Gambi, Gazo, Imen Es, Kalif Hardcore, Koba LaD, Maes ou encore Ninho pour réussir cette performance au niveau des ventes. Toujours aussi réactif sur l’actualité du moment, Booba a livré son avis sur les titres de l’artiste marseillais pour se moquer de ses textes.

Naps moqué par Booba

Booba a partagé sur Instagram une séquence regroupant les pires phrases de Naps avec notamment, « Okay, Okay, merde alors, je t’avais dit de pas faire le con. », « Bon déjà je m’en bats les coui**es. Je vous bai*e tous. », « Même pour les années précédentes, je pense, ça va être dur mon frère. », « La vodka, tout le monde y ‘croivent’ que c’est de l’alcool, mais ce n’est pas bon de boire. Okay ? », « Je kiffe bien le guépard, j’aime trop cet animal, il cavale tarpin vite frère. » ou encore, « Y a des Okay qui veulent dire Okay, y a des Okay qui veulent dire pas trop Okay. ».

Même si B2O a apprécié La Kiffance à sa sortie et s’était filmé au volant de sa voiture en train de s’ambiancer sur le tube qui cumule près de 180 millions d’écoutes sur Spotify, le fondateur du 92i avait déjà taclé Naps l’année passée en rigolant d’une parodie d’un de ses freestyles à Planète Rap avant de dévoiler au mois d’octobre un remix du tube du Marseillais réalisé par un fan avec sa voix sur l’un des couplets pour le valider.