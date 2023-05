Les tristes confessions de l'ex de Kaaris, « Ce que je vis vraiment ce n’est pas... »

« Peña Duro » le nouveau titre de Kaaris sur un prod de Flem et Therapy est disponible sur les plateformes de streamings depuis ce vendredi, mais le rappeur du 93 a fait parler de lui cette semaine pour d’autres raisons que la musique, c’est sa vie privée avec son ex-femme et son conflit avec Booba qui a fait parler.

Alors que Kaaris a placé un clin d’œil à Booba après sa dédicace sur scène, ce dernier a confié qu’une réconciliation n’est à l’ordre du jour, bien au contraire, il a confirmé que la paix entre eux ne se fera jamais et a d’ailleurs relayé des révélations sur les déclarations de l’ancienne compagne de l’artiste du 93 au sujet de leur séparation ainsi que la période difficile qu’elle vit depuis leur rupture par rapport à leur fille. C’est dans une conversation en privée avec B2O qu’elle parle de sa relation compliquée avec l’interprète de Zoo qui se serait sans doute passé de cette polémique à l’occasion de la sortie de son nouveau single.

« Je sais que tu n’aimes pas parler des enfants. Mais tu sais, en vrai, c’est elle la vraie victime. Elle voit sa mère se débattre pour tout lui donner et elle n’aura jamais son papa et sa maman ensemble pour son anniversaire. Tu as vu le reste… carrière, clash, oseille, tout ça, je m’en fous un peu, c’est ça qui est triste » décrit un message. « Oui, je ne suis pas ce genre de femme qui utilise les enfants », poursuit Linda avant de donner un exemple concret, « Donc un week-end sur 2 et la moitié des vacances depuis qu’il s’est barré… elle n’a qu’un père même si c’est lui… « .

L’ex-femme de Kaaris révèle qu’elle emmène leur fille chez le psy à cause du rappeur !

La jeune femme continue de confier sur sa fille et celle de Kaaris en poursuivant les révélations, « Souvent, il n’est pas là le week-end, mais le réel problème, c’est qu’il l’a traumatisé à lui dire des horreurs sur moi (maman, c’est une pu*e) et moi, je la récupère fracassée donc je l’emmène voir le psy qu’elle puisse apaiser son petit cœur et du coup, il s’en prend au psy avec ses avocats. ».

« Bref si j’ai donné au jaf … les vidéos de mon bébé qui pleure : Papa a dit maman, c’est une pu*e, ça m’a fait mal au cœur… Bref, ce que je vis vraiment, ce n’est pas simple… Je n’ai pas exposé la vidéo, elle est trop hard et je ne veux pas qu’on la voit comme ça… mais la juge les a… » précise-t-elle avant de conclure, « Je ne te dis pas tout, mais je subis sur tous les fronts en fait ». Kaaris n’a fait aucun commentaire sur ces déclarations et va régler ses comptes avec son ancienne compagne devant les tribunaux suite à une plainte pour violences conjugales.

