Nouvelle École : On connaît la liste des rappeurs, la pression monte

La sortie de la saison 2 de Nouvelle École rapproche et une mise en ligne programmée pour le 17 mai prochain sur Netflix avec le trio du jury formé de Shay, Niska et SCH. Un nouveau teaser vient d’être dévoilé de cette seconde saison qui s’annonce très prometteuse ainsi que la liste des candidats, ils vont tous tenter de prendre de succéder au Belge, Fresh.

Il faut passer devant quelqu’un et l’abattre, lance Shay pour gagner !

Cette nouvelle bande-annonce montre que pour cette saison, Shay, Niska et SCH risquent d’être intransigeants afin de trouver la prochaine révélation du rap francophone qui va toucher les 100 000 euros promis au vainqueur de la compétition avec comme pour la précédente édition les viles de Paris et Marseille à l’honneur ainsi que la Belgique. « On va fissurer Nouvelle École en deux, cette année. La saison deux, on fissure en deux. Cette année, on a des surprises et je peux vous dire qu’on va les perturber. », s’exprime le S en voix-off de la vidéo pour faire monter la pression avant la diffusion de cette adaptation française de Rythm + Flow.

« On va être beaucoup plus exigeants, si tu n’as pas le mental, tu coules » annonce également Niska et Shay ajoute, « Pour être N°1, il faut passer devant quelqu’un. Il faut l’abattre ». Du côté des invités, Landy, Zed Soso Maness, Naps, Arsenik, Rim’K, B.B. Jacques, Kalash ou encore Meryl figurent au casting. Les noms des participants sont aussi tombés, Slkrack, Josué, Coelho, Yuz Boy, Nayra, Lpee, Flash, Le Dark, Randy, Arka, Ledos, Vadek, Elso et Bayass sont les différents candidats de cette deuxième saison de Nouvelle École à découvrir d’ici à une dizaine de jours.

🚨 NETFLIX vient de dévoiler la deuxième grosse bande annonce de la saison 2 de Nouvelle école ! On peut y voir Rim’K, B.B. Jacques, Kalash, Soso Maness, Naps, Arsenik, Meryl… et beaucoup de candidats 👀 🗓️17 Mai sur @netflixfr pic.twitter.com/iyk5f21EFQ — RAPLUME (@raplume) May 2, 2023