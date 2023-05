Amanda Lear chauffe Gims et Booba, « dites-leur que je suis prête »

Amanda Lear est prête à travailler avec Gims et Booba ! Elle fait passer un message totalement improbable aux deux rappeurs français qui n’ont pour le moment pas donné suite à sa requête n’ayant pas grande chance d’aboutir, mais devrait bien les amuser.

La surprenante requête d’Amanda Lear à Gims et Booba

Chanel a repris le single « Follow Me » paru en 1978 de la célèbre chanteuse, comédienne et mannequin de 83 ans comme musique d’une nouvelle campagne publicitaire de la marque afin de redonner vie à ce titre. À cette occasion, Amanda Lear a accordé un entretien au journal Le Parisien avec une déclaration suprenante pour Booba et Gims. Elle s’est tout d’abord exprimée sur sa collaboration avec Chanel dont la rumeur d’un cachet de 500 000 euros dollars a été évoquée pour signer ce contrat d’une durée de 3 années, mais l’ancienne animatrice de télévision a démenti avoir touché cette somme en précisant que son label a pris la moitié de la somme perçue puis avoir reversé une partie à son producteur avec au final environ 6 000 euros et des zéros en plus confie-t-elle avec le sourire dans sa poche.

« La pub passe 50 fois par jour dans le monde entier » s’était elle satisfait sur la cession des droits de son morceau avant de parler d’un éventuel retour sur le devant de la scène. Amanda Lear serait partante pour un reprendre la musique, prête à explorer de nouveaux genres musicaux et à travailler avec des artistes émergents pour continuer à créer des œuvres passionnantes, elle s’imagine à une connexion avec des rappeurs. Visiblement ouverture d’esprit, elle a d’ailleurs donné les noms de Gims et Booba, « Dites-leur que je suis prête » a-t-elle déclaré pour tenter d’adresser un message aux deux figures emblématiques de la scène rap française.

Reste à voir si l’un des deux rappeurs va commenter ces propos. Booba très actif sur les réseaux et qui ne rate jamais une déclaration le concernant, pourrait bien lui donner une réponse même si elle ne risque pas d’être celle attendue par Amanda Lear.