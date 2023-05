Kaaris met tout le monde d’accord avec l’énergique Pena Duro

Un flow inégalable, des punchlines puissantes, Kaaris est toujours aussi chaud dans son nouveau clip. Après le buzz de sa pseudo réconciliation avec Booba qui fait le buzz toute la semaine, Kaaris signe son grand retour en solo avec le puissant morceau qui se nomme « Pena Duro » qui n’extrait d’aucun projet annoncé par le rappeur du 93.

Dans ce titre fidèle à lui Riska revient en force, cet excellent nouveau banger explosif a mis tout le monde d’accord avec des premiers retours positifs des auditeurs sur les réseaux.

Suite à l’énorme carton de son film « Le roi des ombres » sur Netflix qui s’est placé dans les contenus les plus visionnés au monde sur la plate-forme à sa sortie, le Dozo se remet à la musique. En effet, l’artiste du 93 a dévoilé cette semaine un inédit baptisé « Pena Duro »accompagné de son clip. Avec ce single, Kaaris démontre qu’il n’a rien perdu de son talent.

« Y a d’la 0.9 si t’es Maradona, ice VVS vient d’Angola-gola, Y a des fichés S comme les mollah, mollah, j’planque mon butin et la Skoda, Skoda. Ça ira loin si tu dois des dolla’, dolla’. GPS tracker comma la N.A.SA et tous les opps font la Janaza, sur ton terrain, on reste comme le G.I, BFM a raison, on est des racailles. On sort du zoo comme le titan bestial, le diable est dans les tonnes et dans les détails V6, V8, V12, à 200 sous Grey Goose. T’as autant d’chance que j’t’offre une bagouse que d’tomber amoureuse pendant une partouze », chante Kaaris dans cette chanson.