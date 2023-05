Cyril Hanouna c’est un menteur financé par des politiques, Booba règle ses comptes

Booba révèle les dessous de ses liens avec Cyril Hanouna !

En tournée sur le continent Africain pour une série de concerts, Booba s’est exprimé sur sa relation passée avec Cyril Hanouna et il n’a pas a été tendre avec l’animateur de TPMP en se confiant sur les coulisses de leur rencontre avant le début du conflit entre eux.

Avant de monter sur la scène l’esplanade du Centre international du commerce extérieur du Sénégal à Dakar ce samedi soir, Booba a accordé plusieurs interviews aux médias locaux. Le rappeur français du 92i est revenu sur son embrouille avec Cyril Hanouna au micro de SSP SENEGAL questionné sur le sujet par un journaliste. L’auteur d’Ultra a parlé de ses reproches contre le présentateur télévisé et déplore son manque d’engagement dans la lutte contre les actes frauduleux des influenceurs, il l’accuse aussi de protéger certaines personnes comme Magali Berdah. Dans cette interview, B2O s’est confié sur ses accusations avec quelques tacles contre l’animateur.

L’animateur n’est plus la même personne, affirme B2O !

Booba explique tout d’abord que malgré la complicité affichée par Cyril Hanouna lors de passages dans TPMP, ils ne sont pas amis et ne l’ont jamais été. B2O assure l’avoir rencontré uniquement à ses passages télévisés, « Ce n’est pas mon ami, ça n’a jamais été mon ami. C’était cordial, je n’ai jamais bu une bière avec Cyril Hanouna, je ne l’ai jamais vu en dehors de TPMP. C’est un opportuniste, c’est un menteur et un faux-cul » décrit le DUC.

« Booba il est numéro 1, donc il ne va pas se frotter à Booba. Donc quand il me reçoit, il me reçoit très bien. Moi, je n’ai pas de problème avec lui. On s’entend bien, il fait son émission et il explose les audimats. » raconte Kopp sur le contexte de ses invitations à TPMP notamment lors de la promotion de son album Ultra ou encore pendant son clash avec Kaaris ou ce dernier s’était fait piéger en direct à la télévision par l’animateur pour signer le contrat du combat dans l’octogone.

« Mais après, quand j’enquête et que je découvre que le gars est dans tous les coups fourrés de ses démons, je le vois différemment. », relate ensuite l’interprète de Boulbi puis assure qu’Hanouna a par la suite eu un comportement très différent de leurs premières rencontres. « Hanouna a changé. Au début, c’est bon enfant, je l’aimais bien. Après, il commence à recevoir des gens de l’extrême droite, à leur donner la parole. » avant de conclure, « Il a dû prendre de l’argent, il est financé par des partis politiques, ce n’est plus la même personne. ».

« Il a changé, au début c’était bon enfant… Après, il commence à recevoir que des gens de l’extrême droite… Et c’est plus la même personne »

