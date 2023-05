Ce moment cauchemardesque vécu par Ragnar Le Breton à Planète Rap

Grosse séquence de malaise pour Ragnar Le Breton qui est récemment revenu sur cette mésaventure en direct sur Skyrock qui lui a laissé plutôt un mauvais souvenir même si la vidéo de sa performance cumule plus de 1,5 million de visionnages sur Youtube.

De passage dernièrement dans le versus de GQ France pour juger des titres de rap français, le média a fait revoir à Ragnar Le Breton son passage dans la semaine Planète Rap de Rémy au mois de janvier 2022 dans lequel il s’est mis dans la peau d’un rappeur raciste pour tenter de faire une blague aux auditeurs avec l’interprétation d’un titre nommé « Vive la France », mais cet humour n’est pas vraiment passé et il a confessé ne pas en être vraiment fier.

La scène gênante de Ragnar Le Breton à Skyrock

« C’était un cauchemar. En vrai, c’était à marrant à faire, parce que c’était une sorte de piège, et tous les gens qui étaient sur place ne comprenaient pas ce qu’il se passait » décrit Ragnar Le Breton sur ce morceau parodique qu’il a interprété en live à Skyrock. Dans les locaux de la radio, sa performance fait naitre un certain embarras auprès des autres invités présents, « ils se sont dits qu’il y avait une espèce d’ancien légionnaire venu poser un rap “Front National” en pleine gueule, le truc était glauquissime. C’était une ambiance très particulière ».

Le soir de son passage, l’humoriste révèle avoir eu des doutes sur sa prestation, mais a finalement évité un mauvais buzz et une vague de critiques, « Je suis ressorti de là, j’étais vaseux, j’étais mal, sourit-il. Je me suis dit : “Pu*ain, mer*e, c’était peut-être un peu trop là”. On n’est pas passé loin d’un bad buzz, mais les gens ont compris que c’était de l’humour, du 3ème degré ».