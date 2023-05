Cédric Doumbé signe à l’UFC et dédicace fort Kaaris

Après avoir tenu des propos très élogieux envers Kaaris, Cédric Doumbé continue de surfer sur son buzz et de faire planer le doute sur le choix de la ligue qu’il va rejoindre pour combattre dans l’octogone. Dans son dernier tweet, l’ex-candidat de The Circle Game sur Netflix affirme avoir signé à l’UFC mais sans savoir si c’est une véritable officielle ou un énième troll de sa part.

Cédric Doumbé est visiblement un grand fan de rap français et connait ses classiques. Dans un tweet, il a partagé l’écoute du titre « Bouchon de liège » de Kaaris produit par Therapy paru en 2013 sur l’album « Or Noir » aux paroles vraiment crus avec comme refrain, « J’suis au départ de la fusée Ariane, ça t’é-t’étonne grosse bou**nne. J’crame le gros c*l de Marianne. C’est pour ça qu’ça sent le bacon, j’leur mets profond, j’fais d’la spéléo. J’t’ouvre la gorge comme une trachéo, une facial j’te refais la déco, ton sang dans le Graal c’est pour l’apéro ».

Cédric Doumbé et l’UFC, c’est validé selon son tweet !

Ce single de Riska avait marqué les esprits des auditeurs à sa sortie et Cédric Doumbé n’a pas hésité à affirmer, « Il est 4 h 00 du mat et je n’ai pas peur de le dire, c’est un des meilleurs morceaux du rap français et je suis pas ouvert au débat ». Le combattant de MMA a ensuite agité les réseaux avec la vidéo du patron du Bellator, Scott Coker qui assure ne pas le connaitre. L’athlète français a publié des vocaux pour démontrer le contraire, car des négociations sont en cours pour rejoindre la ligue. Le champion de kick-boxing est allé encore plus loin ensuite avec un tweet qui a fait exploser le réseau social à l’oiseau bleu, « Je viens de signer à l’UFC ».

Mais ce message de Cédric Doumbé semble être un nouveau troll comme à son habitude de procéder car plusieurs médias spécialisés assurent une signature à venir en PFL et une annonce faite dès demain : « Cedric Doumbe devrait s’engager avec le PFL ! Le combattant français annoncera son arrivée dans l’organisation demain. Sous contrat avec le MMA GP depuis novembre 2021, il aurait comme ambition de rejoindre l’UFC après le tournoi au million de $ en 2024 ». Pour le moment, le mystère demeure.

