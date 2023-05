Hatik victime de racket

En pleine promotion de son nouvel album intitulé Niyya à paraitre le 12 mai, Hatik s’est confié sans filtre pour le média Rapelite afin de parler de cet opus et a évoqué le racket dont il a été victime pour noter le fait de l’importance de bien s’entourer.

Devenu célèbre depuis son interprétation du rôle d’Apash dans la série Validé puis avec ses tubes « 1,2,3 » en compagnie d’Amel Bent, « La meilleure » featruing Jok’Air et « Angela », Hatik connait également les inconvénients de la notoriété et vient de l’exprimer dans sa dernière interview avec Rapelite. Dans cet entretien, Clément Penhoat de son vrai nom a parlé de son engagement dans le rap, de ses 3 dernières années, son nouveau single Amnezia, de la conception de son nouvel opus, des relations amoureuses, de ses collaborations avec Alonzo, Soprano et Ronisia ou encore de son souhait de fonder une famille et d’avoir des enfants avant de révéler avoir été victime de racket.

Hatik a vécu une période très difficile !

« On ne va pas se mentir, quand tu mens, tu fais des manigances pour 5000 euros… 5000 euros frère » s’est-il tout d’abord excusé avant d’entrer plus en détails sur cette sombre histoire, « Quand on dit qu’une amitié vaut… Je ne sais plus qui disait qu’une amitié sur le terrain, ça vaut 50 euros. Dans mon cas, ça ne vaut pas beaucoup plus. Moi, sur le moment, je l’ai pris comme quelque chose de très dur à vivre et ça m’a déprimé. ». Hatik explique ensuite avoir énormément souffert de cette affaire.

Le rappeur a été contraint de filtrer ses proches pour mettre de côté tous les individus non fiables afin de se protéger des personnes mal intentionnées et de s’éviter de revivre une telle mésaventure, « C’est dur quand toute ta vie, tu te dis que tu vas rester quelqu’un d’intègre. De fidèle et de loyal envers tes proches et ce qui t’a fait grandir, ce qui a fait pousser ta carrière. Avoir un quartier et des amis d’enfance, c’est une force et une énergie. Tu vas puiser dedans. ».

Interview Sans Filtre en intégralité ▶️ https://t.co/ewAZOQGCvs — Rapelite (@Rapelite) May 7, 2023