Stromae annonce une triste nouvelle

La très mauvaise nouvelle vient de tomber via un communiqué publié sur ses réseaux, l’état de santé de Stromae ne va pas lui permettre d’assurer sa tournée Multitude Tour et il vient d’annoncer officiellement son annulation au grand regret de ses fans.

Il y a un peu plus d’an, le 4 mars 2022, Stromae a fait retour musical après une longue période d’absence en raison de ses problèmes de santé. Porté par le succès des titres « Santé » et « L’enfer », l’album Multitude est rapidement certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes. Le chanteur belge enchaine après la parution de cet opus avec une tournée, présenter ce projet sur scène à son public, mais malheureusement son état de santé l’avait contraint au début du mois dernier à déprogrammer tous ses concerts jusqu’à fin mai. Ce mercredi, l’arrêt de sa tournée a été acté, l’artiste a besoin de repos et il ne peut assurer ses prochaines prestations scéniques.

« Je dois accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais », décrit Stromae dans son communiqué, puis déclare, « C’est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j’annonce l’arrêt du Multitude Tour aujourd’hui ». Il explique dans son message que cette prise de décision est difficile, mais cela est nécessaire afin qu’il puisse aller mieux.

Comme il le chante dans l’un de ses titres, l’enfer semble de retour pour Stromae qui a été couronné en début d’année par sa 7e Victoires de la musique. Le chanteur de 38 ans a également tenu à remercier ses fans pour leur soutien en cette période difficile.