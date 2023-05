Cédric Doumbé : on sait enfin dans quelle Ligue il a signé

La réponse vient enfin de tomber, Cédric Doumbé a mis fin au suspense ce mercredi ! La décision est tombée, le combattant de MMA ne rejoindra pas l’UFC pour le moment, mais la PFL dans la division des poids welters. La star française des arts martiaux mixtes et du kickboxing, d’origine camerounaise, vient de l’annoncer.

La Professional Fighters League, la ligue sportive la plus innovante et à la croissance la plus rapide, a communiqué aujourd’hui sur la signature de Cédric Doumbé dit « The Best », dans l’équipe mondiale de la ligue. Ce Camerounais de 30 ans, qui combat depuis la France, est un ancien champion du monde de kickboxing Glory Welterweight. Il a remporté 75 combats, dont 45 par KO. Depuis sa transition vers le MMA, Doumbé est un artiste martial mixte invaincu et largement considéré comme l’un des meilleurs poids welters au monde.

Cédric Doumbé rejoint la PFL !

L’ancienne star de l’émission The Circle France de Netflix apporte maintenant ses capacités d’élite à la SmartCage de la PFL. « Je suis un combattant unique qui rejoint une organisation unique, la PFL », a déclaré Cédric Doumbé. « Je suis impatient de connaître le succès dans la PFL. Cédric Doumbé est l’un des plus grands athlètes au monde et un formidable ajout à la liste mondiale de la Professional Fighters League », a déclaré le président des opérations des combattants de la PFL, Ray Sefo, « Cédric a dominé le kickboxing et s’apprête à faire de même en MMA. C’est l’un des combattants les plus talentueux au monde et il aura un impact immédiat au sein de la PFL. ».

En signant Cédric Doumbé, la Professional Fighters League poursuit son engagement envers les marchés et les talents européens et africains. Doumbé devrait participer au Playoff de la PFL Europe au Zénith Paris La Villette à Paris le samedi 30 septembre 2023. La PFL Europe est la première ligue internationale de la PFL et présente les meilleurs athlètes de MMA à travers l’Europe.

