Kaaris traité d’influvoleur par Booba qui balance fort sur son rival

En guerre contre les fraudes des influenceurs, Booba vient de s’attaquer à Kaaris suite à la parution de son dernier clip « Pena Duro » qui approche le million de vues sur Youtube. Le DUC a identifié un placement de produit frauduleux à son avis et n’a pas hésité à accuser son ennemi d’être un influvoleur.

Alors que Booba est en train de mettre fin aux carrières d’influenceurs tel que Dylan Thiry et Magali Berdah avec son agence Shauna Events, le Boss Du Rap Game surveille également de près les agissements des autres rappeurs et notamment de ses rivaux. Après la rumeur d’une réconciliation qui n’aura durée que quelques jours, B2O traite Riska d’influvoleur. «@KaarisOfficiel1 Armand l’influvoleur. #àsec», commente Kopp en légende d’un tweet avec une capture d’écran du visuel du single « Pena Duro » et d’un court extrait pour démonter son accusation d’un placement de produit pour le jeu « Prison Architect », une simulation développé par l’entreprise britannique Introversion Software payante au prix de 24,99 euros.

Booba est prêt à tout pour détruire la carrière de Kaaris

«Donc Kaaris fait partie des #influvoleurs également ? Un placement de produit aussi flagrant pour un jeu payant sans annoncer au spectateur c’est légal ça ? » affiche un tweet relayé par Booba d’un internaute qui s’étonne de cette publicité dans le dernier clip de Kaaris et s’interroge sur la morale de ce type de promotion de la part un rappeur. L’artiste Sevranais n’a pas répondu alors que les internautes ont eux réagi pour prendre sa défense face aux critiques car de tels placements de produits sont fréquents dans les clips de rap et n’ont rien d’illégaux à la différence des arnaques pour des faux produits de certains influenceurs peu scrupuleux sur les réseaux sociaux.

« Là le placement de produit, c’est un placement de produit, je ne vois pas ça comme une arnaque ou quelque chose de choquant. », « Mdr, c’est un placement produit, tu forces pour rien là, quand tu t’habillais en unkut pr donner l’argent aux abitbol ce n’était pas mieux », « Il faut bien payer la pension Alimentaire », « Il faut bien payer l’appartement en location à Lisbonne avec sa nouvelle et l’urus 8k€ / mois », « Sinon le vieux, tu viens de découvrir le concept de placement de produit ou… ? » ont commenté les Twittos en réaction au message de Booba pour soutenir Kaaris.

Je suis mort de rire la publicité jeu mobile dans le dernier clip de Kaaris mdrrrrrrrr ce mec est trop fini pic.twitter.com/VF8BwU0fzD — Iss 🇩🇿 (@IssDz) May 8, 2023