Booba met un coup de pression à un fan après un jet de bouteille

Attention Booba ne rigole pas sur scène avec le manque de respect et a salement averti un fan en plein concert de stopper ses agissements avant cela tourne mal.

En ce début du mois de mai, Booba retrouve son public Africain. Il enchaîne les concerts au Sénégal, en Côte d’Ivoire avant de venir au Maroc dans quelques semaines pour un événement qui fait débat et risque d’être annulé selon les récentes informations relayées par son rival Maes, même si les organisateurs sont prêts à tout pour maintenir la venue de B2O alors que tous les billets pour le concert ont trouvé preneur. Récemment de passage à Dakar, l’ancien membre du groupe Lunatic a fait sensation.

À cette occasion, Booba a multiplié les interviews dans les médias pour notamment démentir la possibilité de faire la paix avec Kaaris malgré les rumeurs suite à sa dédicace sur scène et également fait une mise au point sur la suite de carrière pour confirmer qu’il va rester productif musicalement, mais qu’Ultra est bien son dernier album. Kopp va produire des artistes et sortir des nouveaux singles par intermittence sans préparer aucun projet. L’ancien membre du groupe compte aussi poursuivre ses prestations scéniques et lors de son concert au Sénégal, un incident à interpelé le public.

En effet le 6 mai dernier, pendant son show à Dakar avec l’artiste Usky dernièrement signé sur son label pour l’accompagner sur scène, un individu s’est permis de jeter un projectile contre Booba durant sa performance même s’il a manqué de toucher l’artiste, le rappeur du 92i a stoppé son interprétation pour lui adresser un avertissement très clair sans mâcher ses mots, « Attention avec les lancés de bouteille. Je vais te sauter dessus frère, je vais t’éteindre. Ressaisis-toi vite, très vite. ». Le DUC a ensuite poursuivi son concert sans aucun incident et a même balancé sa chemise dans la foule avant qu’un fan tout heureux de récupérer le revende aux enchères.

Booba lance un avertissement pendant son concert à #Dakar pic.twitter.com/xR15fiZ979 — Sikagz (@jestemsikagz) May 10, 2023