Dadju s’excuse après ses propos chocs sur les Antillais

Malgré la polémique et la rumeur d’un appel au boycott, Dadju a fait salle comble en Guadeloupe ainsi qu’en Martinique devant une foule entièrement acquise à sa cause. Le frère de Gims a tout de même tenu à présenter ses excuses après le scandale de ses anciens propos critiques et moqueurs sur les Antillais ainsi que sur le Zouk.

La semaine précédente, des anciens propos de Dadju en interview ont choqué. Des tweets datés d’il y a plusieurs années avant de connaitre sa notoriété actuellement ont ensuite refait surface pour en ajouter une couche. « Je respecte tous les styles de son… Mais le zouk… Sérieux le zouk… Je vais rester poli… #DadjNight ET #Dadju (…) Je n’aime pas le zouk !!! Oui, j’insiste sur ça, j’avoue (…) Il y a quand même beaucoup de gens qui étaient chauds pour le zouk… Le jour où j’en fais, giflé moi » avait-il assuré. Au micro de Skyrock, l’ancien membre de The Shin Sekai avait aussi affirmé détester le zouk en 2017.

Le excuses publiques de Dadju face aux fans

Face à la polémique, les concerts à venir de Dadju en Guadeloupe et en Martinique le 7 et 8 mai ont été menacés de boycott, mais cela n’a finalement eu aucun incident sur ses performances. Il a tout de même réagi face au public à cette affaire pour présenter des excuses afin de clore le débat. « Je n’ai pas mesuré le poids de mes mots à cette époque-là. Je n’avais pas la même notoriété, je pensais pouvoir dire ce que je voulais comme ça. Il y a une chose que je n’ai pas prise en compte, c’est la culture, la culture que tout le zouk englobait. J’ai eu Kalash au téléphone qui m’a bien expliqué, je n’aurais pas dû dire ça comme ça. », s’est-il justifié.

« Je suis revenu, surtout ce que j’ai dit, j’ai tenu à m’excuser par rapport à ça, à revenir sur tous mes propos et tous les gens que j’avais vexés. C’était stupide d’avoir dit ça. Mais avec le temps et mon métier, j’ai appris à écouter et à écouter différemment. Je fais de la musique où il y a toutes les sonorités dedans, donc bien évidemment qu’il y a des influences. », précise-t-il avant de conclure, « Je le comprends parfaitement et respecte l’avis du peuple et celui de mon public. La particularité de mes concerts, c’est que ça se passe toujours bien. En Martinique et en Guadeloupe, ça s’est toujours bien passé et je n’ai pas envie que ça se passe mal. Si le peuple ne veut vraiment pas que je me produise là, je viendrais sur place, je communiquerais quand même. Je ne suis pas là pour rentrer en guerre. ».

Dadju présente ses excuses en live sur la scène en Guadeloupe concernant le Zouk ! pic.twitter.com/EICBBFeoAS — Rapspawn (@Rapspawn1) May 10, 2023