Feuneu, l’ex-manager de Wejdene affiche sa reconversion consacrée à l’Islam

Après l’arrêt de sa carrière de manager en ayant propulsé Wejdene au sommet grâce à son tube Anissa et sa disparition des réseaux, Feuneu est de retour pour présenter sa reconversion avec sa nouvelle vie dans l’Islam et à cette occasion, il a adressé un magnifique message de paix pour faire un rappel poignant sur les choses essentielles de la vie.

Feuneu a définitivement quitté le monde la musique pour se consacrer à d’autres activités afin de changer sa façon de vivre et de penser. C’est suite au décès tragique du rappeur YKM, son petit frère au mois d’octobre dernier, que l’ancien producteur a effectué une remise en question avant de mettre de côté l’univers musical avec une retraite prématurée dans le milieu. Un choix radical qu’il a fait pour changer son mode de vie avant de disparaitre quelque temps des réseaux puis de réapparaitre il y a quelques semaines afin de donner des nouvelles à ses 400 000 fans sur Instagram de ses projets actuels.

Feuneu livre un discours touchant

Dans une séquence, le jeune homme revient sur ce qui peut noircir nos âmes comme l’environnement néfaste de son passé et rappel que notre vie n’est qu’éphémère, « Cette vie-là est éphémère. Pendant combien de temps, tu vas être hypnotisé par l’argent. Passer ton temps à critiquer, à vivre dans la violence. À être dans l’alcool, dans les paris sportifs. Perdre du temps sur TikTok. À vendre de la drogue. À regarder les femmes, à faire des actes… regrettables. ».

« Hé réveillons-nous, aidons-nous les uns les autres. Soyons doux entre nous. Dans les rappels et pas dans les jugements. C’est un peu trop tôt pour dire qu’il est trop tard. Le temps, c’est un mensonge. Ceux qui nous ont quittés aujourd’hui, pensaient avoir le temps hier. Malheureusement, la mort s’en fout de notre vie. Elle s’en fout que tu sois prêt ou pas. Sois prêt maintenant. Lisons plus, lâchons nos tels. » déclare Feuneu avant d’expliquer qu’il n’est pas le mieux placé pour donner des leçons de moral, mais souhaite aider et obtenir le pardon de ses erreurs passées, « Venez, on apaise nos cœurs. Venez, on se pardonne. Ce n’est pas une leçon ni un jugement. Je ne suis pas mieux que vous du tout, mais aidez-moi, je vous aide aussi. ».

Un beau message salué par les internautes, touchés par la sincérité des propos de l’ancien mentor de Wejdene.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khalifa B 🧠 (@feuneu_)