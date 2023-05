Booba dégomme Dinos et les Flammes, « Vous allez trop loin »

Très énervé comme avec les Victoires de la musique et en soutien à son poulain SDM, Booba n’a pas apprécié la cérémonie des Flammes et a décidé de le faire vivement savoir avec un gros tacle contre Dinos dont il ne valide pas la récompense d’album de rap français de l’année.

En lice dans la catégorie de concert de l’année pour son Stade de France au mois de septembre dernier, Booba n’était pas présent hier soir à la cérémonie des Flammes et n’a d’ailleurs pas triomphé cette catégorie, battu par le concert de Laylow à l’Accor Arena mais ce n’est pas ce qui a plus agacé le DUC. B2O n’a pas apprécié la victoire de Dinos comme album de l’année avec « Hiver à Paris ». « Oumardinho On dit rien mais on observe. Vous allez un peu trop loin tu trouves pas? Faut pas nous insulter. Personne écoute Dinos vous l’avez fabriqué de toutes pièces. Arrêtez de nous insulter. » a-t-il tweeté en mentionnant Oumardinho, le manager du rappeur du 93.

« Dinos, on va t’en donner d’l’unité on en a plein les placards bouge pas pélo » ajoute ensuite Kopp en s’adressant directement à Dinos tout en relayant l’extrait vidéo de son discours après remporté sa récompense. L’interprète de Boubli a également soutenu son compère SDM qui s’est indigné d’une erreur sur le nom du morceau qu’il a chanté sur scène pendant la cérémonie et de ne pas avoir été respecté.

« Elle est là ta victoire. C’est eux » commente Booba avec une vidéo de SDM en concert pour de se moquer des organisateurs de la soirée des Flammes, ce dernier était nommé dans la catégorie de l’album de l’année avec « Liens du 100 » mais il est reparti bredouille. Pour le DUC, son compère du 92i méritait ce prix. Au mois de février, B2O s’en était déjà pris à Dinos pour sa participation à la cérémonie de César en le traitant de forceur suite à sa performance scénique avec Charlotte Gainsbourg.

.@Oumardinho On dit rien mais on observe. Vous allez un peu trop loin tu trouves pas? Faut pas nous insulter. Personne écoute Dinos vous l’avez fabriqué de toutes pièces. Arrêtez de nous insulter. pic.twitter.com/yJKpZ5y0hS — Booba (@booba) May 11, 2023

.@PunchyDinos on va t’en donner d’l’unité on en a plein les placards bouge pas pélo! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/LUd82jvxec — Booba (@booba) May 12, 2023

Message de Booba pour Sdm pic.twitter.com/0FrV5ulQK1 — 🏴‍☠️ (@nemeziz92i) May 12, 2023