Non récompensé, SDM détruit sévèrement la cérémonie des Flammes

Le rappeur du 92i ne va jamais revenir ! SDM s’emporte contre la cérémonie des Flammes, ce jeudi soir avait lieu la première au Théâtre du Châtelet première cérémonie des Flammes organisée par les médias Booska-P et YARD, l’événement n’a pas mis tout le monde d’accord, l’auteur de Bolide Allemand n’a pas apprécié de n’avoir rempoté aucun prix et a fustigé les organisateurs l’événement.

Après avoir poussé un gros coup de gueule lors des Victoires de la musique pour soutenir Tiakola non récompensé dans la catégorie des révélations de l’année alors qu’il était pourtant le plus populaire des artistes en liste. Afin de récompenser les artistes de la musique urbaine, le média Booska-P associé à YARD ont décidé de décerner des prix « aux cultures populaires francophones » avec leur propre cérémonie avec 21 récompensés distribuées, Aya Nakamura, Dinos, Gazo ou encore Tiakola sont repartis avec un trophée. Malheureusement, le rappeur originaire de Clamart qui a performé sur scène n’a pas été vainqueur d’une des catégories représentées.

Après cette soirée, SDM s’est agacé sur les réseaux, « Hier encore mes ancêtres / Bolide allemand » décrit la légende d’une publication d’un des titres, « Hier encore » avant de changer de nom. L’auteur de Ocho a aussi livré sa propre vision du rap français : « SDM bienvenue dans le game, tu vas comprendre, c’était pipé d’avance frère. Autoproclamé organisé par Booska P, Yard, Mehdi Maïzi la souris, c’est comme si Debbouze organisait un championnat de bras de fer frère… c’est pliey. ». Des propos soutenus et relayés par son mentor Booba qui partage visiblement cet avis.

« C’est quoi la différence avec les victoires de la musique finalement… », « Force à vous et à jamais. »Ils finiront pas mettre du respect sur mon blase par la force des choses » ou encore « Force à vous et à jamais » poursuit SDM dans d’autres stories, l’artiste du 92i ne devrait pas remettre les pieds à la cérémonie des Flammes.

🚨 SDM a propos des « flammes »

« C’est quoi la différence avec les victoires de la musique finalement..

Force à vous et à jamais. »

« ils finiront par mettre du respect sur mon blase par la force des choses » pic.twitter.com/uajMPzzvaJ

